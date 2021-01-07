美國國會暴動 議員要就地避難
（綜合報導）星期三（1月6日）在美國國會舉行兩院聯席會議審議和認證各州選舉人團票的同時，特朗普總統親自參加了在華盛頓的支持者集會，他拒絕承認敗選，並呼籲正在國會主持審議會議的副總統彭斯否決各州提交的選舉結果。演講結束後，許多抗議人士衝進國會大樓，打斷選舉人票認證程序後，總統特朗普在推特上發布視頻，告訴衝進國會的抗議者“現在先回家”，同時仍然堅稱選舉被竊取。
示威者在企圖衝入大樓時，與在場警員衝突，警員發射胡椒噴霧制止；國會大樓被封鎖，但仍有示威者成功闖入國會大樓，副總統彭斯經地下隧道緊急撤離。警員在大樓內施放催淚彈，並要求議員從座位下方找出防毒面具，戴上並立即撤走。一名試圖闖入眾院議事廳的女示威者在被警員射傷中槍，有傳已身亡。
在大樓外，有示威者步步進逼，拆毀鐵馬，與警員對峙；警員向示威者發射胡椒噴霧驅散。
在特朗普支持者闖入國會大廈後，衆院議長佩洛西隨即要求國民警衛隊到現場，保護議員及工作人員的安全。特朗普隨後批準了這一請求，五角大樓立即派出1,100名國民警衛軍協助當地執法人員保護國會。
在經歷了4小時的暴力佔領後，在傍晚6點左右，官員們宣布國會大樓已經“安全”。躲藏在衆議院内一安全地點的議員們被通知“國會大廈已安全”時，現場隨即爆發出掌聲。
特朗普總統週三中午出席華盛頓橢圓形草坪舉行的支持者集會時說，他希望副總統彭斯拿出勇氣，否決各州送交國會聯席會議的選舉人團票，將他們退回各州重新認證，“我希望邁克能做正確的事情……因為如果他做了正確的事情，我們就在大選中獲勝了。……，邁克擁有這樣做的絕對權力。” 特朗普還表示，如果彭斯不這樣做，他會“非常失望”。
根據美國憲法，作為參議院主席的副總統可以讓否認拜登贏得大選的議員發表抗議，但他並沒有權力否決各州提交的認證結果。
美國國會周三下午一點舉行參眾兩院聯席會議，審議各州提交認證的選舉人團票，完成本次大選的最後一個步驟。
副總統彭斯在會議開始前致信國會，宣誓支持並捍衛美國憲法，他表示美國開國元勳並沒有賦予副總統單一權力來決定哪些選舉人票應該被計算，哪些不應該被計算。彭斯的聲明顯示他不會試圖阻擋國會的審議和認證。
已知國會兩院至少有160多名議員會在審議中反對承認拜登贏得大選，但由於民主黨佔眾議院多數，在參議院也有共和黨籍議員表示，不會支持阻止認證。一般估計拜登的當選最後將獲得國會認證。
自從11月3日美國大選投票結束以來，挑戰選舉結果的特朗普競選團隊已經輸掉了60場訴訟，而且各州選務當局已經全部認證了選舉結果，但特朗普總統週三繼續指責本次大選被“盜竊”，充滿欺詐和舞弊。
特朗普說，他在本次大選中獲得了遠比2016年大選更多的7500萬選票，因此不可能輸了大選。同時他指責當選總統拜登獲得比他更多的選票是假的，“誰信他得了8000萬票？你信嗎？8000萬張電腦票吧。”
他的支持者不停高呼“停止盜竊”，“再乾4年”。
特朗普在演講中不僅指主流媒體是美國“唯一最大的問題”，攻擊民主黨要推行“美國最後”政策，還把矛頭指向過去4年一直支持他的許多共和黨人，並點名參院共和黨領袖麥康奈爾等議員忘恩負義，“我幫助了許多共和黨人贏得選舉，我幫助米奇（麥康奈爾）贏了選舉，我幫助了他們中的24個。”特朗普說，現在當他面臨這樣處境的時候他們全都退縮了，“軟弱的共和黨人，就是這樣。我想我會用軟弱的共和黨人這個詞。”
特朗普最後表示，集會結束後他和數千名與會者將游行前往國會，去鼓舞支持他、不承認拜登贏得大選的國會議員，許多支持者衝進國會大樓，與國會警察爆發衝突。特朗普總統隨後又發推，呼籲抗議民眾支持國會警察和執法人員，維持和平抗爭。
這場暴力占領使得國會對選舉人投票的計數被迫中斷。示威者闖入後，議員們撤離到了國會大樓。隨後，全副武裝的聯邦探員和國土安全部防暴部隊等執法部門進入國會以制止暴亂。
目前還不清楚此前被中止的選票計數什麽時候恢復，但國會議員們此前表示，他們會在確保安全的情況下盡快恢復計數。
華盛頓特區市長已宣布，在周三晚上6點起實施宵禁到次日早上6時。