美國國家公園慶100週年 本週六免費入場

（綜合報道）美國國家公園慶祝成立100週年，今年有十個免費入場的日子，本週六就是其中一個免費日。

9月30號本週六，所有原本要收費的國家公園都免費入場，免費停車，國家公園管理人員提供的導遊也是免費。而今年最後一次國家公園免費入場機會是11月11號到12號退伍軍人週末。

以下是幾個本州受歡迎的國家公園：

火山口湖國家公園

（Crater Lake National Park）

火山口湖國家公園位於俄勒岡南部。公園中最為知名的景點是火山口湖，它的形成是因為大約7000年前的馬札馬火山爆發後所遺留下來的火山口。如今它是美國最深最藍的湖泊。除了火山口湖之外，該公園的特色是其豐富的火山活動地質景觀。清澈的湖水完全來自雨水和雪水的補充。

路易斯和克拉克國家歷史公園

（Lewi & Clark National Historical Park）

位於俄勒岡州哥倫比亞河入海口不遠處，為紀念19世紀初路易斯（Meriwether Lewis）和克拉克（William Clark）探險隊的卓越貢獻而建立的。1803年傑弗遜總統派路易斯與克拉克探尋從大西洋到太平洋的通路，見過千辛萬苦，1805年到達哥倫比亞河口，為了度過冬季，在當地人的幫助下在此地用原木建成了營地，稱為Fort Clatsop，可惜因為潮濕的氣候條件而腐爛，1955年按原樣重建，2005年失火又燒毀，現在看到的是2006年重建的。

凱夫章克申 (Cave Junction) & 俄勒岡洞穴國家保護區

溶洞位於西斯奇山（Siskiyou Mountains）深處，從原始森林流下的雨水溶解了周圍的大理石、構築了特殊的大理石溶洞體系，這些溶洞才逐漸形成。俄勒岡溶洞美國國家紀念碑和自然保護區（Oregon Caves National Monument & Preserve）的地質結構高度複雜，以致這裏存在許多特別且稀有的動植物。來宏偉的俄勒岡大理石廳（Marble Halls of Oregon）中探險吧！特別注意的是，洞穴觀光需要提前上網預定，先到先得。

奧林匹克國家公園

（Olympic National Park）

奧林匹克國家公園位於華盛頓州，公園裏的這些叫做“海蝕柱”的岩石是許多鳥類以及許多太平洋海岸上動物的棲息地。公園中有三種截然不同的生態環境，海岸就是其中之一。奧林匹克國家公園覆蓋了奧林匹克半島多大1441平方英里的範圍。由於該公園生態環境保存良好且擁有絕美的自然景觀，聯合國教科文組織將其列為國際生物圈保護區及世界遺產的名錄。