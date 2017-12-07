美國參議院通過稅改法案特朗普朝富人減稅目標邁進關鍵一步



（綜合報導）美國參議院週六凌晨通過了31年來規模最大，涉及1.5萬億美元的稅收改革法案。這也是總統特朗普及共和黨朝對企業和富人減稅的目標邁進的關鍵一步。

參議院在12月2日凌晨，經過冗長且激烈的辯論後，以51張支持票對49張反對票通過稅改法案。支持此法案的共和黨人抵禦了黨內的反對壓力，並駁斥了民主黨人在最後時刻手寫的修訂條文。

一般預計，參議院會在下週開始和眾議院討論及談判，以擬出一份雙方同意的稅改法案，再由兩院批准後遞交總統簽字，以正式成為法令。此前，眾議院已通過本身的稅改法案。

特朗普一直希望能在今年內完成新的稅改法，以便在他出任總統的第一年內，就達成重大的立法勝利，好讓共和黨在明年11月的中期選舉中，捍衛該黨在國會的多數優勢。

根據這份由特朗普的幕僚和國會共和黨領袖經過數月磋商敲定的稅改案，企業稅將從35％降低至20％，低於工業國的22.5％平均水平。個人所得稅最高稅率從39.6％下調至35％，同時廢除遺產稅。

不過，民主黨批評此法案只有利於富人和企業，可能導致赤字增加數萬億美元。此前，獨立機構稅收政策中心估算，眾議院版本的稅改法案將在未來10年，為美國增加1.3萬億美元（約1.8萬億新元）的赤字。

據了解，此法案的最終草案直到投票前幾個小時才公佈。參議院民主黨領袖舒默在稅改法案通過後表示，共和黨「制定了一個槽糕的法案，且令它變得更糟」，並指此稅改制度只會讓富人及大企業更加富有。

儘管參議院的民主黨人全都投了反對票，但由於民主黨在參議院只有48席，而共和黨有52席，因此儘管共和黨的田納西州參議員科克也投下反對票，仍無法挽回劣勢。

科克之前就高調反對特朗普的稅改法案，他表示：「我無法拋開財政上的擔憂，投支持票可能加重子孫後代的債務負擔。」

根據這份由特朗普的幕僚和國會共和黨領袖經過數月磋商敲定的稅改案，企業稅將從35％降低至20％，低於工業國的22.5％平均水平。個人所得稅最高稅率從39.6％下調至35％，同時廢除遺產稅。