美國六大銀行撥出350億美元 準備迎接“海嘯”



（綜合報導）新冠肺炎在美國的蔓延令銀行業危機重重，分析認為與疫情同時相伴的將是不良貸款的大幅增長。

《新浪財經》報導，美國六家大銀行合計從利潤中撥出350億美元，以準備迎接可能如海嘯般湧來的不良貸款。他們同時承認：真不知道情況會有多嚴重。

在政府以多種臨時性計畫支持消費者和企業之際，通常可預示未來貸款損失情況的數據並沒有遵循通常的金融定律。這樣前所未見的情況，迫使銀行高管要對疫情發展、政府政策的發展及其經濟影響做出重大假設。

以這兩家銀行為例，花旗銀行（Citibank）基於年底失業率可能到10%的假設來調整撥備；摩根大通（JPMorgan Chase）預測失業率將超過20%，以表明能夠應對更艱難的狀況。

不過，銀行高管在本周披露上季季度報告中的巨額撥備同時，也紛紛敦促投資者不要太依靠這些數字。

花旗首席執行官Michael Corbat對分析師稱：「我們處於完全無法預測的環境中，沒有任何模型或週期可以參考。」

摩根大通首席執行官Jamie Dimon表示：「這是非常特殊的時期。在正常的經濟衰退中，失業率上升，逾期率上升，壞賬損失上升，房價下降。現在這些都沒有發生。相反，儲蓄增加了，收入增加了，房價上漲了。」