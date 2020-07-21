美國人還在懷疑口罩：鼻樑條是5G天線 會致癌…



（綜合報導）在確診病例超過 364 萬的美國，部分民眾還在懷疑口罩的作用，有人甚至把口罩內置金屬鼻樑條當成了 5G 天線，幻想無線電波會控制人的大腦還會致癌 ……

看著謠言不斷擴散，美國 CBS（哥倫比亞廣播公司）電視臺無奈製作了一期節目專門闢謠，向民眾科普金屬條的構成。

據報導，謠言認為，一次性口罩中含有一根 5G 天線，政府通過這根天線用無線電波來跟蹤和控制民眾，最終會導致人們大腦患癌。

這種沒有任何科學依據的謠言近日在社交媒體上瘋狂擴散，網友到處轉發並互相警告不要佩戴口罩，如果已經買了就扔掉。

CBS17 電視臺追蹤到了該謠言的起源，是一個女性網友發佈的視頻。視頻中，該網友剪開了口罩，並指著壓鼻樑的金屬條說是 “5G 天線 “。

” 他們在娛樂場所還有各個地方給每個人發口罩。前幾天我買了 5 個，這就是他們計畫殺死我們的方法。” 該網友在視頻裏一本正經地說道。

為了揭穿這一離譜的謠言，CBS17 特意出了一期科普視頻。視頻中，調查員史蒂夫 · 斯伯拉西亞拆開了一個與女網友一樣的口罩，並向觀眾介紹了這個金屬條的專利。該設計可以追溯到上世紀 70 年代，遠早於 1G、3G 信號和包括智能手機在內的無線設備出現的時期。

專利說明顯示，這根塑膠包裹的金屬條是用來讓口罩與鼻樑更貼合，使口罩封閉性更好的裝置。

今年 4 月，當 5G 傳播新冠病毒的謠言甚囂塵上之時，CBS17 也曾專門闢謠，沒想到這次，口罩鼻樑條致癌的謠言又來了。

報導再次強調，新冠肺炎是由病毒引起的，電子波不會產生生物病毒。

5G 和 4G，長期以來一直是陰謀論者的攻擊目標，他們總想把無線信號與各種各樣的病扯上關係。

電視臺在最後告誡民眾：真的不用擔心口罩， 它沒有 5G 天線，你不能用它下載東西也不能拿它打電話。口罩唯一的用處就是幫你抵禦新冠病毒。