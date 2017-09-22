美司法部長訪波特蘭　市長帶頭表不滿

（本報綜述）美國司法部長傑夫•塞申斯（Jeff Sessions）周二到訪波特蘭，與本地官員談論移民政策。波特蘭市長泰德．惠勒首發消息，不會與他會面以表示不滿聯邦政府準備對「庇護城市」削減聯邦撥款。但市長給司法部長寫了一封信，講述波特蘭市對特朗普政府的不滿。而不少受影響的移民社區，到開會的地點示威。

在市長給塞申斯司法部長的信中，首先歡迎他的到訪，並希望他的到訪能使更多人注眼在波特蘭市的強勢經濟發展、活躍的多元文化和強大的鄰舍關係。市長表示：波特蘭是一個擁有多元文化人口的城市，而本市之所以成功，是因為我們對所有市民都存有歡迎的態度。因此，我極力反對特朗普政府威迫本市要實行他一套的移民法例，並恐嚇要向我們施予懲罰，同時我亦極力反對特朗普政府企圖要終止DACA(童年入境暫緩遣返)計劃。

周二下午一時，塞申斯司法部長在位於珍珠區的移民局內，向官員們解說有關特朗普政府的移民政策。接著與本市警察部門開會。

示威人士在上午11時已在移民局門外集結，準備好向塞申斯表達不滿，他們表示要讓塞申斯在所經的路上都看到波特蘭市民的不滿。

塞申斯在移民局時講話時指，美國目前要面對的像是多場的戰爭中，包括暴力罪案增加、幫派活動上升、恐怖主義的威脅；再加上家庭和紀律愈不協調的文化，和不尊重法治等。

塞申斯列舉在波特蘭市發生的一宗槍殺案和一宗劫殺案，並指這證明波特蘭市的暴力案件正在上升。他說如要減低美國的暴力案件，美國必需要放棄庇護城政策。他直指這政策就等於無法律，偏幫外來的罪犯。

塞申斯在講話時亦提到本州娛樂大麻合法化的問題，他說這條俄勒岡州法例是不合符聯邦法的。本州的布朗州長就曾多次捍衛這條極受爭議性的法例，多月前，州長亦曾去信塞申斯，信中提到俄勒岡州的藥用和娛樂大麻業為本州帶來了六千多萬元的收益，並創造了超過16,000個就業機會。

早在1987年，俄勒岡州已是非法移民的「庇護城市」，法例禁止州和市的執法人員執行聯邦移民法。而波特蘭市已聯同多個美國城市包括西雅圖，控告特朗普政府，阻止其以停止撥款作威嚇。