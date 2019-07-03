美司法部讓步　2020人口普查不問「你是美國公民？」

（綜合報導）美國司法部周二證實，2020年進行的人口普查，問卷上不會有「你是否為美國公民」的身分自我審查問題。司法部表示，因為印製問卷的時間已被延誤，再新增問題恐來不及寄發，因此作罷。

美國明年4月進行10年一度的人口大普查，阿拉斯加州更提早於1月開始。人口普查和選舉資格檢查不同，是地區發展和經濟指標，即便不是該國正式公民，仍能為當地生活帶來影響。普查資料含信封、問卷和其他文件，共需印製15億份，原定上月就該開始印。司法部發言人貝利（Kate Bailey）證實，已經指示相關部門開始印問卷。明年問卷上，民眾不會看到這道自我審查題。

美國商務部早前被質疑，因受司法部要求，才不顧下轄的人口普查局建議，堅持將「你是否為美國公民」納入問卷，並遭高等法院裁定違反程序法。川普政府提出上訴，聯邦最高法院上周四表示，不認同新增身分審查的理由；而川普至本周一仍表示，找出非法移民很重要，政府正在考慮延後人口普查。

人口普查專家預測，新增「你是否為美國公民」這類自我審查問題，將使約650萬人拒填普查問卷，避免歧視或騷擾。人口與各地區能爭取的聯邦預算有關，若數據失真，將影響地區發展資金、和各州國會代表席次。民主黨在移民庇護州一向有較高支持率，若增加身分審查問題，所受影響將大於共和黨。