美史上最大反菸 尼古丁含量將砍80%

（綜合報導）美國食品藥物管理局15日開啟了減少香菸中尼古丁的大門，以減少吸菸者成癮的機率。此舉意味著未來幾年吸菸人數將可能減少數百萬人。

聯邦食品暨藥物管理局（FDA）去年夏天提出有關草案，15日公布限制尼古丁新細節及潛在影響。政府過去對菸草中的尼古丁含量並未設限，現在FDA可依法規範尼古丁含量，最多減少八成。

FDA估計，目前美國成年人吸菸人口占15%，在2060年以前，可下降至1.4％。在新限制實施一年內，可望有500萬人戒菸。

FDA菸草中心負責人塞勒表示，「限制尼古丁」可以幫助未來幾代的孩子，不致因嘗試抽菸而走向成癮致命之途。

FDA提案重點在於：尼古丁容易上癮，但不會致命。然而，抽菸時吸入的燃燒菸草和其他物質會導致癌症、心臟病和支氣管炎。數十年來的反菸措施讓抽菸率降至新低，但每年仍有逾48萬人因吸菸致死。

低尼古丁香菸並非新概念，包括菲利普莫里斯在內的幾家公司曾在1980和1990年代試圖在美國銷售低尼古丁香菸，結果不太成功。

FDA2009年獲得授權規管香菸和其他菸草產品成分，但FDA不斷面臨大型菸草公司的法律挑戰和阻礙。

菸草業分析師認為，由於事涉複雜風險，FDA可能至少需要四年，才能落實任何變更。

FDA已於2016年取得電子菸授權，但製造商提交產品審查的截止日期已延後到2022年。目前尚不清楚電子菸能否幫助成癮者戒菸。

食品藥物管理局表示，他們正在尋求公眾意見，並將開始「找出一項生產標準，將菸中的尼古丁含量降到減少成癮或不會成癮的程度」。

食品藥物管理局表示，儘管反菸運動已進行了數十年，美國每年仍有近50萬人因吸菸死亡，這種情況也造成每年3,000億美元花費在直接醫療照顧及生產力損失上。

食品藥物管理局長高特里布(Scott Gottlieb)表示，「我們今天正邁出關鍵性一步，讓我們可最終靠近一個期望的境地，讓香菸不會再製造或讓人們維持成癮。」

15日發表在新英格蘭醫學期刊的一項研究指出，將尼古丁減少到不會成癮的程度，意味著在政策實施的第一年可以減少500萬名吸菸者。

報告指出，在5年內，會減少另外800萬名吸菸者，而在2060年之前，美國的吸菸率將從現在的15%降至1.4%。

報告中並提到，到本世紀末，將有850萬人的生命因此得到拯救。