羅林泉總領事訪問俄勒岡 拜會凱特 布朗州長與泰德 惠勒市長

（本報記者俄廣才攝影報導）駐舊金山總領館總領事羅林泉大使與夫人喬力，領事徐涵、金鉅一行，於7月14日訪問俄勒岡州，並於當天下午前往州府拜會了凱特 布朗州長。

布朗州長在辦公室會見了羅林泉大使一行，就加強俄勒岡與中國人文交流及貿易往來等議題，於親切友好的氣氛中進行了會談。

羅林泉大使在會談中表示，感謝俄勒岡州議會通過的關於加強對華經貿關係的HCR39號共同決議案。羅林泉大使指出，俄勒岡是全美對中國友好關係發展迅速的州之一，HCR39號共同決議案的簽署也充分說明瞭這一點。

羅林泉大使表示，這是他任期內的第四次來訪，對俄勒岡有著深厚的感情。本次訪問帶來了中國房地產開發公司、食品公司，以及深圳駐美國辦事處等多家中國企業商務代表，希望通過訪問讓中國企業進一步瞭解俄勒岡，能夠在俄勒岡州選擇投資項目。

（上接A1版）布朗州長非常感謝羅林泉大使與夫人一行的來訪。指出，目前中國是俄勒岡州最大的貿易夥伴，2016年俄州對華出口額達58億美元，對華貿易為俄州創造了超過2萬個就業崗位。中國是俄州最大的留學生以及國際旅客來源地，每年訪問俄勒岡的中國遊客超過6萬人。

布朗表示，推動俄州加強與中國的經貿關係，對俄勒岡的經濟發展是至關重要的。希望能夠藉助簽署HCR39號共同決議案，進一步推進俄勒岡對中國的貿易發展。

羅林泉大使邀請布朗州長在明年適當的時候訪問中國，特別希望布朗能夠參加下一屆中美州長論壇，布朗愉快地接受了邀請。

當天下午，羅林泉大使一行前往波特蘭市政廳拜會市長泰德 惠勒。

惠勒市長曾經五次訪問中國，他表示美麗的蘇州給他留下了深刻的印象。惠勒希望波特蘭與蘇州市，能夠在可持續性發展以及教育等領域加強合作。

羅大使表示，作為蘇州人，他非常高興看到波特蘭與蘇州姐妹友好關係的不斷深入發展。駐舊金山總領館將繼續協助、深化雙方在各領域的務實合作。同時希望泰德 惠勒盡早訪問中國，惠勒愉快地接受了邀請。

7月15日晚，俄勒岡中國姐妹關係委員會在波特蘭大學俱樂部舉行歡迎晚宴，羅林泉大使做了題為《中國一帶一路及中美關係現狀》的主旨演講。

俄勒岡州州務卿鄧尼斯 理查森，眾議員史密斯，耐克公司代表，波特蘭港務局局長，美國籃球學院院長，俄勒岡僑界、俄勒岡政商各界名流，以及中小企業、教育界代表等70多人出席。

演講中，羅林泉大使全面地評析了中美兩國關係以及中國一帶一路的宏偉藍圖。指出，中美關係應本著習近平主席講話中所指出的「不對抗、不衝突」的意願，強調「兩國之間關係有一千個理由要搞好」。另外，中美企業間的合作要實現雙贏，而不應是只顧單方面的利益。

羅大使表示，俄勒岡與中國貿易勢頭良好，目前中國已成為了俄勒岡第一大貿易夥伴，兩地之間交流與合作不斷發展的同時，也為俄勒岡州創造了更多的就業機會。

羅林泉大使特別指出，俄勒岡中國姐妹關係委員會在促進俄勒岡與中國友好關係的全面發展中所起到的主導作用，高度評價俄勒岡中國姐妹關係委員會為增進兩地務實合作所做出的貢獻。

羅林泉大使五十分鐘精彩的主旨演講中，多次響起了熱烈地掌聲，演講內容得到了與會嘉賓們的極大讚同。

中國人民的老朋友、俄勒岡州州務卿鄧尼斯 理查森，以及HCR39號共同決議案提議人之一的眾議員史密斯，分別驅車三個小時和五個小時，專程前來聆聽羅林泉大使的主旨演講及出席歡迎晚宴，體現了俄勒岡與中國人文交流的深層意義，反映了俄勒岡議會對中國及中國人民的友好感情。

主旨演講以及歡迎晚宴在熱烈友好的氣氛中圓滿結束，耐克公司特別提供了友情贊助。