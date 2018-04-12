羅林泉總領事在《俄勒岡人報》撰文：貿易爭端應當通過平等協商解決

（本報訊）4月11日，俄勒岡州最大英文報紙《俄勒岡人報》（The Oregonian）評論版發表中國駐三藩市總領館總領事羅林泉的署名文章，呼籲通過平等協商解決中美貿易爭端。全文如下：

華盛頓4月3日簽署一份擬向總值500億美元的1300種中國產品的加征25％關稅的備忘錄。如果美方落實該計畫，作為回應，中國將被迫採取措施，向總值500億美元的106種美國產品加征25％的關稅。

從東海岸到西海岸，一場可能的貿易戰在美國各地引發擔憂，俄勒岡州也是如此，因為中國是俄州最大的貿易夥伴和出口市場。

這使我想起2017年7月5日，凱特·布朗州長簽署了俄勒岡議會眾議院和參議院通過的39號共同決議案，表達了俄州加強同中國互利經貿合作的意願。

作為美對華貿易順差的八個州之一，俄州對華出口在過去20年增長了55倍，達到每年40億美元。對華出口幫助俄州創造了2萬多個就業機會，並為俄州的企業尤其是積體電路製造商、木材生產商和農民帶來了可觀的利潤。與此同時，從中國進口的相對便宜的優質產品不僅幫助俄州保持了較低通脹率，而且提高了消費者的實際購買力。

許多俄州領導人，包括布朗州長，理查森州務卿和州議會許多議員都曾帶領經貿代表團訪華為俄州企業和產品拓展市場。如今，中國不僅是俄勒岡州最大的出口市場，也是最大的國際遊客來源地。

總部位於俄州的耐克公司是中美雙贏合作的典範。耐克公司於1981年進入中國，2017年，耐克在中國市場的銷售額超過40億美元，占其全球總銷售額的13％。中國是耐克最大的海外市場，也是全球增長最快的市場。我上個月在中國駐三藩市總領館舉辦的商界領袖招待會上見到了耐克高級副總裁尚浩仁。他告訴我，中國是耐克最重要的市場和製造中心之一，支撐了耐克在俄州的研發支出和稅收。談及當前的貿易爭端，他認為中美貿易關係應是互利共贏的，而非零和博弈。我同意他的看法。

中美建交近40年來，兩國人民都從經貿合作中獲益。根據中國商務部的統計，在短短40年時間裏，中美雙邊貿易額從1979年的25億美元增加到去年的5837億美元，增長了233倍，為兩國創造了大量就業機會、利潤和稅收。

然而，中國與美國及俄州經濟合作的自由貿易基礎可能在美單邊主義和保護主義行徑下面臨危險。潘朵拉盒子的開啟使美國暴露在風險中。一場可能的貿易戰可能會損害中國的利益，破壞中美關係，影響人們的日常生活以及中國與俄勒岡的經貿合作。

貿易戰爭沒有贏家。溝通的大門始終敞開。中國希望通過在平等和相互尊重的基礎上通過協商對話解決與美國的貿易爭端。