纾困計劃將成行 但美國人拿到錢或要等到5月份



（綜合報導）國會議員達成了一項2萬億元的刺激經濟纾困協議，其中包括在新型冠狀病毒危機期間，直接向個人發送支票，但是這可能要等到至少五月，這筆錢才能落實。

根據正在國會審議的計劃，單身美國人將獲得1200元，已婚夫婦獲2400元，每個17歲以下的孩子獲500元。

但是，對于調整後總收入超過75,000元的個人，獲得的款項將開始逐步減少，而收入超過99,000美元的個人則完全沒有資格。此外，作爲一家之主的年收入超過112,500元，或者夫妻共同報稅超過15萬元，援助的金額也減少。

值得一提的是，民衆還必須具有有效的社會安全号碼，才能接收纾困資金。根據法案，不在援助範圍內包括美國“非居民外國人”（non-resident aliens）。

根據國稅局的解釋，如果你既沒有獲得綠卡（永久居民身份），又沒有在美國居留足夠長的時間（本年度滿31天，以及本年度和前兩個年度共183天），那麽就將被視爲“非居民外國人”。另外，留學生、訪問學者、臨時來美運動員等一般也都被視作“非居民外國人”。

立法要求“盡快”付款。類似于退稅，符合條件的人如果事先授權，可以通過電子付款方式收到資金；否則，援助款項將通過郵政信件發送出去。

根據稅收政策中心的估算，大約90%的美國人有資格獲得全部或部分援助。

CNN稱，規定的合格收入水平將基于2019年聯邦納稅申報表，如果還未報稅，則會基于2018年稅收申報表。財政部長姆努欽本月初將2019年的報稅截止日期推遲到7月15日。

財政策中心高級研究員霍華德·格萊克曼說，該法案中有一些規定將照顧到收入不足以申報的人。格萊克曼說，根據正在談判的法案，中低收入的美國人將獲得超過三分之二的福利。該法案的較早版本爲低收入家庭提供更少的援助或沒有援助。

CNN說，至于姆努欽曾承諾的在兩周内寄出支票，這不太可能發生。

國稅局之前有發行過刺激經濟類似的計劃。雖然與今次略有不同，但相信都會像以旺一樣，需要很長的時間處理。