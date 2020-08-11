總統宣佈各州要承擔部份400元額外失業金　 各州政府喊窮　無力負擔…

（本報綜述）總統特朗普上週頒布行政命令，延長聯邦對失業民眾的援助，但這新一輪的援助金只有每週400元而不是先前的每週600元，而另一條件是 聯邦政府將承擔這數目的75%，其餘25%則由各州政府負責。 在疫情衝擊下，多州已陷入稅收大減，預算緊縮的困境，是否能配合總統這命令是個未知數。

另外，這次因兩黨在無法達成協議，而失業援助已在七月底結束的情況下，特朗普總統繞過國會，單方面發布行政命令，這做法是否違憲，仍有待確定。 紐約州州長庫默（Andrew Cuomo）發推文指出：“行政命令不能取代立法行動。各州無法支付25%的失業成本。簡單而言之，這是不可能的。”

同時，令州府無所適從的是，即使白宮本身也對這行政命令不太了解，記者會上曾有媒體追問，至今已有多少州份承諾加入計劃，特朗普回答說，「如果他們（各地 州長）不加入就不加入，這取決於他們」。

那俄勒岡州會否有能力加入，承擔這筆額外的開支呢？

州就業部在周六發聲明：「我們支持所有對俄勒岡州民在這困難期間的援助。」並表示會於日內公佈更多詳情。

特朗普的行政命令將從災害救援基金內撥出440億元，為失業人士提供再多五週的額外援助。

在美國，憲法賦予國會對國家支出的控制權，有法律專家認為，總統是有權重新分配災害救援的資金，但失業金是由各州各自管理的，目前尚不清楚各州政府將如何應對這法律 方面的不確定性。

各州喊窮付不出100美元

加上，總統宣布發放的400元，其中有100元由州政府付出，對目前收入大減的情況下，有多少個州能負擔能起才是最重要的問題。

俄勒岡州的失業保險信託金，在疫情開始之前約有50億元。 但經過多個月來高企的失業數字後，州政府已於數週前作出警告，持續的經濟不景氣最終會用光所有失業保險信託金。 如要支付總統提出這每人每週額外100元的援助，信託金會更快用完。

自疫情開始，俄勒岡州的失業金部門的工作效率一直未能追得上申請的人數，令到有不少在三月已提的申請，至今仍未能獲得援助，其中主要原因是該部門所用 的計算機系統非常落後，並且也不是為有這樣多申請個案而設計的。 如再改400元的援助，工作人員再要花不少時間去改計算機的程序，就算是落實執行，估計也是數月後的事。

在國會有很多共和黨人對延長失業額外援助表示極之反對，他們指出，除了會耗盡聯邦庫房外，這還不鼓勵員工重返工作崗位。 但經濟學家則認為，這些援助金卻是刺激經濟的重要元素之一，而且在全國10.2%失業率的情況下，眾多失業的人士均很難找到工作。

在俄勒岡州，目前的失業率是11.2%，自三月以來，領取了失業金的有超過35萬名州民，而有數万人仍在等候批出失業金。