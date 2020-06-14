縣長宣布解放奴隸紀念日為有薪假期！



（本報訊）麥縣縣長黛布拉．卡弗瑞（Deborah Kafoury）週五發文宣布，6月19日「六月節」（Juneteenth）為麥魯瑪縣的有薪假期。

每年6月19日為美國的六月節，紀念德州在1865年遵循時任總統林肯的《解放奴隸宣言》成為最後一個廢除奴隸制的州份，非裔美國人也將此日稱為「自由日」。

卡弗瑞縣長表示，這一天與其它的假期一樣重要和有影響力，是一個值得紀念的日子。縣政府的職員將在當日放假一天，縣長希望員工在假期當日，不要慶祝，而是要將這天視作為一個學習全國和本地黑人歷史的好機會，支持黑人作家、藝術家、電影製作人、黑人商戶，並且尊重黑人同事的成就。

耐克公司（Nike）和職業橄欖球聯盟（NFL）也已於較早時候宣布將6月19日定為假期，以回應非裔球員以及民間對族群平等的關注。

NFL總裁古德爾12日發表內部備忘錄，表示全國民眾正攜手對抗根深蒂固的種族不公，聯盟為了展示支持，把六月節定為正式假期，屆時辦公室將休息一天。古德爾形容現在慶祝六月節的意義極為重要，畢竟這個節日不但國家終結奴隸制度，也像徵了民眾享有自由，只是這種自由歷年來備受阻撓，全國經過長時期抗爭後，依然需要繼續爭取。

NFL日前也宣布，未來10年內將增撥2.5億經費，對抗制度性種族歧視，並為挑戰不公待遇的非裔提供支援。