線上教學成績慘不忍睹 家長呼籲州政府允許學校重開

（本報綜述）受到新冠肺炎疫情影響，學校採取線上授課，不過最新調查發現，線上授課使學生成績大幅滑落，不及格比例激增，這讓許多教育專家與家長都憂心不已。

在剛發放的本學年第一份成績單中，比平常多了許多F（不合格），這顯示出學生在遠程學習中遇到了不少掙扎。來自全國的學區都說，不及格的學生人數增加了兩到三倍，特別是英語不是母語以及殘障學生的困難最大。

在俄勒岡州麥克納里高中校長傑斯珀森說：“這完全偏離了我們的正常水平，這顯然令人震驚。”該校在10月下旬公佈的學生成績中，有38%是不合格的，而正常情況下只有8%。

專家指出，由於疫情來得突然，各個學區與教師倉促成軍，缺乏有效訓練，學校也沒有妥善設備，嚴重影響了教學效果和學生成績，情況令人擔憂。

老師們看到許多令到學生成績大退的原因：

－在家學習，學生不做功課；

互聯網條件有限制，難以完成功課和上傳作業；

－老師未能親身見到學生，難知道誰的功課追不上，特別是在網上上課時，很多學生都關掉鏡頭，老師看不到學生有否專心上課或學生根本有沒有上課。

傑斯珀森校長任職的高中位於西林學區，今個學期的成績有數百名學生不僅成績是F，分數更是0分，表明學生根本沒有上課。

面對這些情況，不少學校一直在加大外聯工作的力度，並優先讓那些在家自學有困難的學生返校學習。在某些情況下，學校亦會改變評分政策，給學生更多的時間完成作業。

校長傑斯珀森說，他的學校將300名學生帶到學校，分成小班接受老師的幫助後，學生的成績開始提高，但最近由於疫情嚴重而停止了這安排。目前負責的團隊增加了與學生的聯繫，並要求教師暫時停止給作業評分。近期該校更為西班牙裔學生的家長舉行了一次會議，教會家長如何在線查閱子女的成績。

另有學校的管理層和老師們正在商討調整春季成績的可能性，教師被要求給50分而不是0分，以減少對有學習困難的學生的懲罰，有老師表示：我知道0分對平均分的影響非常大。老師給予0分的是不交作業的學生而不是作業有很多錯誤答案的學生。當問學生為何不交作業時，他們多說：我不知道答案，所以我沒有做！

巴克斯特有一雙子女在同一高中就讀，二年級的兒子一向成績不錯，但今次成績卻不及格，其中竟然包括體育課。相反她讀高四的女兒，全都得到A。兩名學生都是採用遠程學習。巴克斯特將差異歸因於孩子們的學習方式。她說她的女兒很高興能自己獨立工作，但兒子卻是“觸覺學習者”，“如果你不在那，他就沒有動力去做。”

大流行期間的成績不佳也揭示了教育系統中的公平差距是如何的大。

據分析發現，不及格成績增加最多的是身心有障礙的學生，其次是以英語為第二語言的學生，第三的則是白人學生，再來是非洲裔學生。其中更受人矚目的，是之前表現良好的亞裔學生，成績與去年同期相比還要好。

周日，在波特蘭市的東南區，有近30名對孩子們的學業感到沮喪的家長舉行聚集和遊行，他們提出有需要重開學校，讓學生們能安全地回校上課。他們表示，知道確診和死亡人數正在上升，這是悲慘；然而，被要求留在家中的孩子們，他們的情況同樣是一個災難！家長們表示明白在疫情下有很多家長和老師都不願意回校上課，而他們只是要求為那些正在掙扎中的學生提供學習方式的選擇。

在聚集中有一名8年級的初中生發言，她說去年已退學，因為遠程教學對她來說實在太困難了！她說功課較前多了，但老師的指導卻少了！沒有老師的指導，她完全跟不上。

這群家長要求州領導人在學校關門的第300日－2021年1月6日前行動，允許學生有回校學習的選擇，以下是他們的訴求：

－要求在1月6日之前為每位俄勒岡州兒童提供面授課程的選擇；

－確定學校僱員歸類為必要行業的工人，獲優先接受病毒測試和疫苗接種；

－專注於學校通風，短期內採用低成本解決方案，同時為長期改善提供資金；

－向學生開放包括操場在內的校園。

有在場的學生對記者表示，「非常懷念在學校上課的日子，現時就如有人將所有東西都拿走了，然後將您放在玻璃盒子裡。」

組織集會的一名女士說：「孩子們不能踢足球，但他們可以在快餐店工作，這是一個極之錯誤的選擇。」