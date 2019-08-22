緊記乘車要帶安全帶 19日兩州已加強執法

（本報綜述）據俄勒岡州交通部2017年的數據，22%的交通事故死亡是因沒有繫安全帶或沒有使用兒童安全座椅。事實上，車禍是全美一至十二歲兒童死亡的主要原因。在俄勒岡州，近1900名12歲以下的兒童在2017年的交通事故中受傷，且其中9%是沒有使用兒童約束系統或安全座椅。

在觸目驚心的數據下，華盛頓州警長辦公室(Washington County Sheriff’s Office)正在與國家公路交通安全管理局(NHTSA)、俄勒岡州交通部(ODOT)、俄勒岡州警長協會(OSAA)以及全州執法機構合作，加強州民對正確使用安全帶和兒童約束系統的警覺。

在 8 月 19 日至 2019 年 9 月 1 日期間，警員將在兩州道路上加強巡查，檢查司機或乘客是否有佩戴或不當使用安全帶，特別是確保幼兒使用兒童約束裝置。本次巡查將致力於通過教育，分析和執法來促進和改善交通安全。

早在2017年，俄勒岡州通過了一項法律，要求兒童至少在兩歲前坐在後排安全座椅上。 2歲以上的兒童必須繼續乘坐有安全帶或助推器的汽車座椅，直到他們8歲或身高達到4呎9吋才能使用成人安全帶。

對於安全帶系統，正確的使用意味著腰皮帶必須放在臀部的較低處，肩帶應該在鎖骨上且經過胸部的中心。安全帶應無鬆弛，無扭曲或無打結。肩帶不得放在手臂下方或背部後方。這可能會導致嚴重的內傷或在事故中被拋出。

有關安全駕駛和正確使用汽車座椅的信息可查閱：www.oregonimpact.org。

學習俄勒岡州安全帶和兒童座椅法律： http://bit.ly/2KJtOOR 。