網紅冰淇淋Salt & Straw新店開張，將於明年進駐迪士尼

波特蘭本地網紅冰淇淋店Salt&Straw又開新店啦！新店地址位於Lake Oswego 的100 A Avenue。新店開張的時間是本週五，不過今天（本週四）為了給當地的學校進行籌款活動，所有一球冰淇淋限時優惠（6 p.m. – 8 p.m.）都只需要一美元！ ！ ！

五月的special口味是May Flower （5月的花朵）在不同冰淇淋上插上新鮮的花朵。

每當去到迪士尼，巨型火雞腿，哈利波特的奶油啤酒，米奇形狀的冰淇淋都是不能錯過的經典美食。現在，波特蘭著名本地品牌冰淇淋Salt & Straw將於2019年的春季在迪士尼開張營業，成為繼無毒甜甜圈進駐環球影城之後第一個將波特蘭的美味帶入迪士尼的品牌。

Salt & Straw是一家已經經營了7年的公司，無論是在波特蘭還是全美國，名氣都非常響亮。店名帶著鹹鹹的口味的冰淇淋點，不但名字奇怪，而且店內的冰淇淋口味也種類繁多，很是特別。看似普通的冰淇淋店為何每次都要不遠萬里來此大排場龍呢？主要是因為它的口味非常特別，並且會利用波特蘭當地和當季的農產品特色來做出不同的口味變化。

Salt & Straw最出名的口味是海鹽焦糖彩帶冰淇淋以及蜂蜜薰衣草是最經典，也是推薦價值最高的口味。如果你想嘗試新鮮口味，山羊奶酪控口味，紫藍莓辣椒口味都可以嘗試一番。更值得一提的是，這裡的山羊奶酪是來自維拉米特河河谷自產的新鮮山羊奶，並且在製作和運輸過程中，盡可能少的和空氣接觸，從來可以保留最原始的滋味以及最純正的奶香味。

不同的季節和時間段去，那裡的口味都是不同的哦！無論男女老少都可以滿足對冰淇淋的各種需求。

目前，Salt & Straw在波特蘭還有3家分店。靠近東南區的地址是：3345 SE Division St. 其他兩家分店的地址是：2035 NE Alberta St. 和 838 NW 23rd Ave。