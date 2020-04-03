網民呼籲讓出這幾天給領WIC補助人士購物？



（本報訊）近日有網民發起，在月初頭數天，大家盡量避出門購買雜貨，讓出這幾天給予領取WIC（婦嬰兒營養補充計劃）補助的人士，使他們可以在人少，安全的情況下購物。

網民表示，頭數天就是政府寄出WIC補助券的日子，通常領取WIC的人士都會立即到超市利用補助券購物，所以呼籲大家到4月4 日才到超市買雜貨。

WIC是美國農業部為懷孕婦女、嬰兒及5歲以下兒童提供食品補助的福利，領取WIC的主要以低收入家庭為主，補助券是規限持有人所能購買的貨品，包奶粉、牛奶、雞蛋．．．等、如遇到貨品缺貨的情況，他們就會因而買不到所需的食物。

但有報導指，其實網民這出自愛心的舉動實屬沒必要的，而且所傳的資料也不正確。

其一是除了WIC之外，領取SNAP（糧食券）的市民可以在每月不同日子收到食物券。根據俄勒岡州福利部的消息，本州領取糧食券的市民在每月1至9日收到糧食券；至於領取WIC的人士則在每月的第一天就領到補助券。其二是收到補助的市民也不一定在每月的頭數天購物。

報導分析，如果大家都不在每月的頭三日到超市購物，這卻能將貨架上的WIC補助的物品留給WIC的領取人，但不能幫助那些依靠別的政府補助的人士。

而那些領取社安金的人士則按他們的出生日期，在不同的日子收到社安金。

報導建議那些要幫助領福利的人士，最好的做法就是，在抗疫期間不要大量屯積糧食，多選一些没有WIC標籤的貨品，這已是對他們有莫大的幫助了。同時安排分開幾次到超市購物。

俄勒岡衛生局發言人表示，他們並沒有向民眾作出不要在1號至3號到超市購物的請求。發言人指出，他們不希望將領取WIC的人分辨出來，這可能會對這班屬弱勢社群的人士造成負面的影響。

好心人又何止這一班網民呢？

目前，全州學校雖然停課，但為了照顧一班依賴學校提供食物的低收入家庭兒童，多個校區仍然保持天天為學生提供早餐和午餐，但這些膳食費用卻為學校造成沉重的負擔。有一位匿名人士，捐出40,000美元，資助了Battle Ground校區的學生午餐債務。Battle Ground校區一直為這一筆龐大的債務感到擔憂，但又不想切斷向學生提供早午餐，現在得到這筆捐款，該區的學督表示：實在鬆了口氣。這筆捐款就如支付了1,900名學生的膳食。