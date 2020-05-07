網上症狀檢查器更新配合民眾重返工作崗位



（本報訊）隨著疫情有轉好跡像，州長亦考慮逐步重開，休息了一段時間的打工仔也要準備上班了。為了確保上班前和出遊前檢測一下自己的健康狀況，在4月8日推出的c19oregon.com“症狀檢查器”網上程式已更新，讓更多民眾能利用這程式來保護自己和別人。

自推出後，已有超過3萬人次使用過這個網上“症狀檢查器”。麥縣的緊急醫療系統主任Jon Jui醫生指，這個網站將繼續為懷疑減染新冠病毒的人士提供服務。日前網站的服務還加添了山頂醫院（OHSU）的護士分診計劃，在消防局發出的新聞稿內指出：”如果民眾按照網站的指示去做，我們就可幫助更多有需要的人，而那些不太嚴重的就可留在家中隔離。這對患者和本地的醫療系統都是雙贏的局面。”

山頂醫院（OHSU）的護士分診計劃是一項免費服務，有語言幫助。註冊護士每週7天，每天從早上8點至晚上8點通過機密安全的電話連接，為患者提供一對一的建議。

這網上程式內有一個檢查清單，只需回答清單內的問題，程式就能確定你的症狀和潛在的健康狀況是否需要立即入醫院求診，又或應去診所或可留在家中康復。在輸入郵政編碼後，就可以知道就近有床位的醫院。它還會根據各人的風險水平建議可以採取的步驟，從致電醫生到諮詢護士，再到撥打211和連接OHSU 的護士分診服務，尋求其他支援等。

所有俄勒岡州州民都可使用這個網上“症狀檢查器”程式c19oregon.com，但只有在麥鲁瑪、華盛頓、克拉克馬斯和哥倫比亞縣的居民，才會提供指定實時可接受病患的急症室、急症診所、211.org和OHSU護士分診地點等。

創建這程式的公司鼓勵大波特蘭地區的居民多多利用這網站來確定你是否有新冠病的症狀。 他們說：“在新冠病時代，識別和隔離具有傳染性的工人是安全恢復工作的重要行動。新冠病毒的自我篩查是減少疾病傳播的的重要里程碑。相信能夠在這方面做得好的機構，將會擁有一個更安全和健康的職員團隊，並能建立客戶對他的信心。”

c19oregon.com程式已提供有中文版。