綠化翡翠區計劃　正式啟動 政府多個部門代表與翡翠區民眾代表出席簽名會

（本報訊）本月二日上午，來自州政府、市政府各部門代表，及翡翠區的民眾代表，出席了『綠化翡翠區計劃』的簽署儀式，同時由嘉賓們分別在Harrison Park 學校的社區花圃外進行了植樹儀式，正式落實綠化翡翠的各項措施。

當日早上十時半，州議員米高．登布羅（Michael Dembrow）、環保組織OPAL 主任Huy Ong、翡翠區居民及社區代表、與及來自州政府、縣政府和市政府的代表，齊集在Harrison Park 學校的社區花圃外，一起見證多方經過年來努力的成果。

『綠化翡翠區』的是翡翠區居民的訴求，由於翡翠區位於全市最繁忙的路段上，也是全市空氣污染最嚴重的地區，也沒有公園，街上的樹木亦不多。『綠化翡翠區』除了可改善這區的空氣質素，令到這一區更適合居住外，亦能為本區帶來繁榮。

在跨政府部門和市內非營利機構的合作下，在未來五年將在翡翠區種植超過100棵樹木，改善空氣和環境質素，減少汽車排放的廢氣，改善居民健康和交通安全，爭取建新的公園等。

州議員米高．登布羅表示，改善翡翠區環境將有助本區的經濟發展，種植更多的樹木亦能改善居民的健康，他對在過去一直在這方面作出努力和貢獻的人士表示讚賞，並強調他們是實事求事，身體力行，而非只講不做的人。他非常高興見到翡翠區的社區人士，能掌握為自己所住和工作地區的未來。

代表翡翠區講話的是波特蘭新聞負責人之一許張淑儀女士，她指出一顆漂亮的『翡翠』就是翠綠色的，要達到名符其實，綠化是當然的事。再加上社區正為改善Division 街道路安全而在大聲呼喊中，在Division 街中種植樹木將有助改善這條危險道路的設計，增加安全。

當日有多個政府和團體代表亦分別發表了簡短的談話，之後嘉賓們都在一份合約書上鄭重簽下自己的名字，為保護環境、植樹做出莊嚴承諾。

接著嘉賓們均移玉步至兩稞樹苗，拿氣鐵剷分工進行填土。當日栽種的兩棵樹苗都屬亞洲樹木，一棵是銀杏樹，另一棵是會轉為紅色的黃連木。兩棵樹成長後，將以一紅一綠的樹木令附近的環境變得更美。

俄勒岡州州長布朗，在去年九月發信，表示將『綠化翡翠區』工程納入Oregon Solutions Project 內，因為這目的正好配合俄勒岡州可持續社區項目的目標，並指派州議員米高．登布羅（Michael Dembrow）、環保組織OPAL 主任Huy Ong為項目的召集人，將不同部門的人士召集一起，同為『綠化翡翠區』，改善這區空氣質素而找出有創意的方法。