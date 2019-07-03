經過首場初選電視辯論　華裔總統參選人楊安澤狂吸17萬粉絲 本月13日將親臨波特蘭出席競選籌款晚宴　購票從速

（本報綜述）美國明年舉行總統大選，民主黨上周舉行首場初選電視辯論，國會參議員賀錦麗（Kamala Harris）追擊大熱門拜登（Joe Biden），搶盡風頭。全場最沉默的華裔參選人楊安澤（Andrew Yang），在辯論後，意外地獲最多網民讚許其表現，口碑甚至超越表現異常搶眼的參議員賀錦麗，成為社群媒體大贏家。

在上周四晚的電視辯論，楊安澤僅發言四次，說話時間不足三分鐘，被外界形容為「最沉默的參選人」。對於自己辯論期間發言時間甚少，楊安澤解釋當時麥克風故障或者被關，但主辦辯論的電視台表示，全程並無關閉任何參選人的麥克風。

但出乎意料的，在辯論後數小時，他的推特粉絲人數急增了10.8萬人。截至本周一，已有50.5萬名推特用戶關注楊安澤，與上周二的33.7萬人比較，共增加了16.8萬人，增幅達49%。

至於搶盡風頭的賀錦麗，推特粉絲人數也增加了15萬人。不過，她的帳號本來已經有270萬人關注，辯論後的增幅只有5.6%。另一熱門人選、前住房及城市發展部部長卡斯楚（Julian Castro），上周二推特粉絲有22.1萬人，至本周一增加了9.4萬人，目前追蹤人數達31.5萬人。

若以推特粉絲總人數計算，國會參議員桑德斯（Bernie Sanders）依然排首位，有936萬人。但他在辯論前後，只增加了三萬名粉絲，增幅不足1%。外界相信，他的網路支持度已接近頂峰，增長空間有限。

民主黨策略師戈萊（Bruce Gyory）表示，不要看輕社群媒體戰場。他指出，前總統奧巴馬及候選人之一桑德斯兩人，過去大選中憑社群媒體後來居上，認為網路粉絲增長反映個別參選人潛力。一直有統計各參選人網路名氣的部落客派森（Lawrence Person）表示，粉絲增長是一個很好的指標，確認哪些參選人勝算無望。

被籲為台灣移民之子、民主黨史上首位爭取總統候選人提名的亞裔科技創業家楊安澤，現年44歲，原是一名律師，後來轉行去創業。他1975年在紐約出生，雙親來自台灣。經商有成的他2015年被時任總統奧巴馬任命為「全球創業精神總統大使」（Presidential Ambassador for Global Entrepreneurship）之一。他表示，由於擔憂美國的未來，於是投身政治。民主黨首場初選辯論分組細節公布後，楊安澤推文表示，「我的夢想正在實現。」

楊安澤參選的口號是「人性至上」（Humanity First），提出應向亞馬遜、谷歌等大公司徵收增值稅，利用這筆收入資助他主張實行的「全民基本收入」(Universal Basic Income)，給所有18至64歲的美國公民，不論貧富收入，每月發放1,000美元補貼。對不少國民來說，楊安澤的競選口號極有新意且有道理，亦因此而引起了主流的關注。

楊安澤之能夠晉身上辯論台，華人社區的支持功不可沒。當獲悉有華裔參選總統，不少華人都奮起支持，並在微信群為他籌款。能夠出現在電視上參加首場辯論，更令華人社區引以為傲，並且楊亦因此而得到不少從不認識他的人士關注。楊安澤參選不在得勝，只要能在辯論舞台闡述政治理念，就算大功告成。相信他已踏了他的成功之路，華人社區都為此而興奮，大家都希望他能在這場競選中再走遠一點甚至更上一層樓，再次晉升到更多場的辯論會，甚至勝出民主黨總統候選人資格。

欲親睹這位勇於接受挑戰的華裔總統候選人的風采和支持他的競選運動，可立即購票參加以黎觀城先生為首的俄勒岡州－西南華盛頓州籌款委員會，在7月13日晚7時至9時半為楊安澤舉辦的競選籌款晚宴，地點在波特蘭市中心的Sentinel Hotel Grand Ballroom （614 SW 11th Ave.）。票價按捐款分四個層別：

$60起-感謝捐款者；$300以上－銀牌捐款者；$500以上－金牌捐款者；$1,000以上則列為籌委共同主席。門票包括食物，飲料自費，會場內有簽賣楊安澤的著作，及與他合作的機會。每位參加者均可獲彩印紀念本一份。