經過連續13天的毀滅性龍捲風襲擊後 仍有三千九百萬人受到嚴重的天氣威脅

（本報綜述）近日，堪薩斯州(Kansas)和賓夕法尼亞州(Pennsylvania)又經歷了一次可怕的龍捲風之夜。截至發稿，美國已經連續13天受到龍捲風的襲擊，在本週三，數百萬人仍然不得不忍受著更加惡劣的天氣。

據稱，週二晚上，暴風雨攜手龍捲風肆虐了堪薩斯州林伍德市(Linwood)，效區幾十幢房子全部消失，很多房屋和企業被摧毀，當天至少12人死亡。

一名受害者稱，他和他的家人躲著地下室，動也不敢動，耳聽著自家的房子被刮走卻無能為力。真的不敢相信一家人都還安在，沒有被龍捲風捲走。

在林伍德市的東北，賓夕法尼亞州伯克斯縣(Berks)在周二晚上也被另一場龍捲風橫掃。龍捲風所經之處，片甲不留，好在沒有人員受傷。

從德克薩斯州(Texas)到伊利諾伊州(Illinois)，包括達拉斯(Dallas)和聖路易斯(St. Louis)等城市，3900萬人在周三晚上面臨著極端天氣威脅。

禍不單行的是，另一條龍捲風從俄亥俄州(Ohio)東部河谷一路蹂躪到賓夕法尼亞州和中大西洋沿岸，包括費城(Philadelphia)，巴爾的摩(Baltimore)和華盛頓(Washington)等城市無一倖免。

至此，整個美國中部和東部大部分地區都處於極端的自然災害環境。龍捲風還帶來破歷史紀錄的洪水。

阿肯色州(Arkansas)的一個地區發生41英尺的積水，比歷史最高紀錄還多3英尺，另有十幾個縣的堤壩也一再錄得被洪水打破警戒線。據說，那裡交通都受損嚴重。很多路障被架到公路上提醒車輛不要通過。大量的道路和小道都被逼關閉。有線電視台稱，當地水位在周四可能崩潰，將會導致洪水氾濫。

據稱，在過去的30天裡，國家氣象局在全國范圍內收到了500多起龍捲風報告。目前，受災地區人民都在積極應對可能更嚴重的自然災害。