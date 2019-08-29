經濟衰退新警告：美國的富人們已不再消費了

（綜合報導）美國富人已經削減了從住房到珠寶等的一切開支，引發了人們自社會頂層開始對經濟衰退的擔憂。

從奢侈房地產和零售商到豪車和藝術品，目前美國經濟中最薄弱的環節可能來自社會頂層。

儘管中產階級和更廣泛的消費群體仍在繼續消費，但經濟學家表示，美國富人的支出突然減少可能會波及經濟的其他領域，進一步拖累經濟增長。

對於奢侈房地產市場來說，今年是金融危機以來最糟糕的一年，曼哈頓等地區的高價房地產市場的銷售連續六個季度下滑。根據Redfin的數據顯示，美國第二季度售價在150萬美元以上的房屋銷量下降了5%，未售出的豪宅和頂層公寓也進一步積壓。

零售商處境最為糟糕，美國奢侈品零售連鎖店巴尼（Barney）申請破產保護，美國高端百貨零售商諾德斯特羅姆公司 （Nordstrom）的收入連續三個季度下滑。然而，與此同時，沃爾瑪和塔吉特這兩家面向普通消費者的公司公佈的客流量和增長都好於預期。

在本月舉行的卵石灘（Pebble Beach）大型汽車拍賣會上，以往最昂貴的汽車通常以打破價格紀錄而聞名，而在本次拍賣會上卻停滯不前，售價未有突破。於是售價在100萬美元以上的汽車，只有不到一半售出。相反，售價低於7.5萬美元的汽車很快就銷售一空，其中許多售價遠遠超過了他們的預期。

2019年上半年，藝術品拍賣銷售額多年來首次下降。蘇富比和佳士得的銷售額較去年同期分別下降了10%和22%。

富豪們支出下降的原因有很多，例如，稅收的變化是奢侈房地產市場下滑的罪魁禍首。

最近的數據顯示，美國富人開始捂緊錢包。如果他們的支出進一步下降，整體經濟可能會開始感受到痛苦。穆迪分析公司首席經濟學家馬克·贊迪（Mark Zandi）表示，收入最高10%的人群占美國所有消費支出的近一半，但他們的支出在過去兩年中有所下降，而中產階級的支出卻在加速增長。

“如果高收入消費者進一步削減支出，那將對經濟擴張構成重大威脅，”贊迪說。

與此同時，富人的儲蓄也出現爆炸式增長，過去兩年幾乎翻了一倍多。中等收入者，也就是占收入分配比例40%到89.9%的人群，從很大程度上彌補了富人的消費疲軟。

“如果就業增長進一步放緩，失業率將開始上升，中等收入者將不堪重負，導致經濟下滑，”贊迪說。

美國富貴階層支出縮水有兩個主要原因：市場動盪和全球增長放緩。美國最富有的10%的家庭擁有美國80%以上的股票，因此他們對近期股市和債市的波動要敏感得多。

此外，由於許多富人也在海外運營公司和開展業務，他們已經成為全球經濟風暴形成的早期預警系統。