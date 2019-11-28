經濟學家：本州就業增長緩慢並不意味有經濟衰退

（本報綜述）俄勒岡州經濟不斷增長，而家庭的平均收入有增長，但就業增長緩慢，而經濟衰退的危機仍在。以上是本州經濟學家在本月20日發表的今季本州的經濟報告。

在這份報告中，專家提出了五個重大要點：

美國出現經濟衰退的風險仍存在，但風險似乎有所減輕。專家指出商業投資和招聘放緩是催化經濟衰退的主要原因之一。

就業增長較預期慢，本州的工業界目前平均每月增2,000個職位，這數字較州政府要保持低失業率所定的數字還要高出了100多個職位。而這個增長速度則較專家們預測的為低。主要出現所緩的職位範圍包括有建造業、耐用製造、休閒及服務，專業和商務服務、以及運輸和倉儲。 經濟學家們說，俄勒岡州的企業減少了招聘廣告。

報告指，這情況表示本地的企業招聘人手方面較一兩年前為少，但專家們未能攪清減少招聘人手是因為企業預測未來銷售將會下降，或是就業市場顯得緊張，找人工作已愈來愈難。

本州的種族貧困差距很大，但正在縮小。 俄勒岡州約有6%的人口生活貧困，低於全國約13.1%的貧困率。而白人和有色人種之間仍然存在差距，有色人種的貧困率更高。 經濟學家指出，這種差距正在縮小，有色人種社區之間的貧困率正處於幾十年來的最低點，這表明更多的民眾正受惠於經濟增長中。

俄勒岡州的家庭收入較前多，一個緊張的勞工市場亦有份推高州民的收入，無論是低收入或是高收入人士，大家的工資均較前大增。在過去本州最貧困行列排行第五的家庭（年收入低於27,000元），他們的工資增長最多，而在經濟衰退期間，這些家庭所受的打擊亦是最大的，而他們目前已穩定下來，但有部份家庭亦要努力去維持生計。

５．全州來說，栽員正處於最低水平。專家指，儘管俄勒岡州的就業增長速度較慢，並且失業保險的初次索賠率比去年同期略有上升，但被解僱的人數仍然相當低，低於經濟衰退前一年的平均增幅。因大量裁員，企業雖按聯邦要求發佈的通知書數量有所增加，但這並不是經濟學家所謂的經濟下滑指標或預兆。