經濟低迷下仍要加稅 對小企形同雪上加霜
（本報綜述）隨著新一年的來臨，民眾都期望有新的轉機，特別是在疫情和經濟方面。在面對疫情和社會動盪影響下的小企業，在擔心生意能否「挨」下去之際，還要面對新一年到來的各項加稅，就如雪上加霜一般。
2020年，在疫情下企業主們努力求生，有改變營運方式為求有收入，有花費更多在防疫功夫方面，希望能賣下顧客的安心惠顧。就算能因這些努力而保著有點收入，以為在有疫苗的情況下，新一年會變得更好，但已極度疲弱的商戶卻要面對一連串的加稅。首推就是失業金保險稅和酒牌稅。
商界人士指出，州政府和地方政府應該在徵稅和收費上幫助商戶，2020年是一個特別的年頭，所有稅項和費用不應該按慣常的方式徵收，做成現時局面主要不是市場引發的，而是因為政府的限制措施所導致的。
雖然州政府剛批準餐館酒吧可外賣酒精飲料，酒管局仍要求商戶繳交2020-2021年的酒牌費，但允許無息的延遲交費。餐飲業界認為，在疫情下，根本堂食用酒已做不到，但商家還要支付這高收費的酒牌稅。
至於餐館方面，縣政府仍按餐館的座位數目收取檢查費，東主仍要在1月1日續衛生牌，但凍結牌費，並讓餐館可分三期支付。但餐館在2020年的大部份時間都只能做外賣或是不能座滿也。
對所有營商的人士來說，最大關注的是失業金保險稅將大幅上升。
在新冠疫情下，政府的居家令和防疫措施迫令餐館和不少行業關門，又或是大幅減小客量，在這情況下商家門要被迫裁員。被裁員工所領失業金的成本，全要東主負擔，這也是不公平的。有愈多員工申領失業金的商企，他們下一年度的失業金保險稅會按領失業員工數目的幅度而遞增。
業界估計，所有服務性行業均要在未來三年面對高失業金保險稅。根據州就業部門的數字，本州有14.5萬家企業支付失業金保險稅，其中有12.4家企業將要在2021年付更高的失業金保險稅，這佔全州企業的85%。
全美已有多個州政府表示不會增加與疫情有關的失業金保險稅，但俄勒岡州則不在其內。州就業部門的執行主任大衛．格斯滕菲爾德表示，如要更改這稅額，必需要州府立法才能更改。
有州議員指出，在協助商企方面，政府仍有很大的幫忙空間。早前，布朗州長就已宣佈，不會向遲交2019入息稅的商企罰款和加利息。希望州長能推出更多援助商企的措施。