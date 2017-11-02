經典金曲演唱會　歌曲令人回味　 同場萬聖節化妝比賽　開心好玩



（本報訊）由麗聲娛樂公司主辦的『經典金曲演唱會』在賓客依依不捨的心情下完滿落幕。

『經典金曲演唱會』周一晚在黃上皇酒樓舉行，百多名賓客出席這場演唱會，演出的歌手有來自星加坡的歌后陳露菲及旅居加拿大的經典歌后孫亞東。

孫亞東首先出場唱出了多首懷舊老歌，接著陳露菲唱出了多首鄧麗君的歌曲，為觀眾帶來一連串令觀眾回味無窮的金曲，也讓賓客禁不住足，紛紛在舞池中翩翩起舞。本地台山歌王甄會紹亦應邀獻唱。

大會亦藉萬聖節的時節，同場有萬聖節化妝比賽，三位外藉人士被邀作評判，結果由一位四歲小朋友的消防員裝扮勝出，贏得一百元現金大獎，評判指出，他的一身消防員裝扮，絕不苟且，單看一雙專業的消防靴就知道，再加上掛在身上的一輛消防車，唯肖唯妙之時又認真，所以冠軍非他莫屬了。其餘的六位參加者每人都各得25元獎金，人人有份，皆大歡喜。

頒獎完結後，歌星被『安哥』再唱，賓客們繼續沉醉在歌聲和舞步中，最後，晚會在賓客們依依不捨的心情中結束。

來自西雅圖的麗聲娛樂公司宣佈，在波特蘭開闢新業務，並在82街，近Madison 高中附近的商場內開設一場地，可供會員租用作跳舞、唱歌、私人派對或其它用途。新的場地開幕在即，查詢可電聯Johnson，電話：206-832-9989。