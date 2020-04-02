紓困支票 3周內進個人帳戶 失業者週領600美元



（綜合報導）特朗普簽署的振興經濟方案中，包含2,500億美元失業補助，細節包括每一個失業者每週約可領600美元，為期4個月，一個失業者相當可領9,600美元，若再加上個人可領到1,200美元的支票，總計約可領到10,800美元。美國財政部長梅努欽29日表示，美國公民將在三週內匯入全民的個人帳戶。

特朗普29日在白宮的疫情簡報記者會上表示，全民防疫建議延長至4月30日，他改口或調整說法，表示復活節前恢復經濟活動僅僅是願景，是目標而不是錯誤，因此美國仍可能採取「鎖」的作法，復工應不會太快，最近可能出現誇張的「短期」失業情況，甚至是「故意性失業」造成初次請領失業救濟金人數暴增，這既能暫時回家躲避疫情、又能請領失業救助金，對疫情的控制反倒有幫助。

特朗普：美若「僅」死10萬人 就算不錯

美國新冠肺炎確診近15萬例，累計死亡2588例，早已成為全球之冠。不過特朗普29日的一席話更讓人害怕，因為他說如果美國最後能控制「只有」10萬人死亡，就算是成績不錯。美國專家則預測指出，如果政府不採取任何措施，美國很可能會有20萬人染疫身亡。

特朗普還說，根據預測，美國的疫情死亡率將在未來兩周達到高峰：「大概就是復活節的時候。模組數據預測死亡率會在2周內達到高峰，然後就會慢慢下來。」

為了防止疫情蔓延，原本希望美國能在復活節恢復正常運作的特朗普顯然放棄此計畫，並宣布延長「社交距離」令直至4月30日。「社交距離」令包括避免群聚、集會、保持2公尺的距離等措施。

國家過敏與傳染病研究院院長佛奇周日接受CNN專訪時表示，這場源起於中國的疫情，恐將導致美國10萬、甚至20萬人喪命。佛奇說：「我們正在努力不讓此事發生。」