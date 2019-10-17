糧食券新政下　百萬兒童或失去學校免費膳食資格

（綜合報導）根據特朗普政府的一項旨在減少獲得糧食券人數的公共負擔政策計劃，全美將有近一百萬兒童自動失去獲得免費學校午餐的資格。

美根據農業部發布了一項分析，全美多達98.2萬名兒童或將受到該政策變化的影響。大約一半的學生將需要爲學校午餐和早餐支付0.4元的折扣價。還有大約4萬人需要支付全部學校早餐和午餐的費用。而其餘的約44.5萬學齡兒童仍然有資格獲得免費膳食，但他們的家人將必須重新申請獲得免費膳食的資格。

根據現在的規定，如果兒童的家人獲得糧食券，兒童將自動獲得免費午餐的資格，但特朗普政府已根據“營養補充援助計劃”（SNAP）提議加強審核並且限縮申請人的資格和標準。

公共福利倡導組織“無饑餓兒童（No Kid Hungry）”的麗莎·戴維斯表示，即使對於仍然有資格獲得免費或低價膳食的家庭來說，重新申請也可能遇到障礙。

全國學校午餐計劃爲大約3000萬學生提供服務，包括每天約2000萬免費餐。據瞭解有大約四分之三的學區有學生沒有付膳食費用。

在週一公佈的數據中，農業部提議可以從學校午餐和早餐計劃的費用中每年削減9000萬元，而去年的此項費用超過了180億元。農業部指出，無法自動獲得免費午餐的兒童的實際人數可能會減少，因爲一些學校向所有學生提供免費午餐，並且不論他們的資格如何。

但這些學校是根據一項要求40%的學生有資格獲得免費膳食的計劃才可，而規則的改變可能意味著某些學校不再達到該門檻。

農業部因未能報告其SNAP規則變更可能對兒童獲得免費學校膳食的影響而遭到批評。近日，農業部公佈了其分析的詳細資訊。該機構表示，這項變更旨在通過填補漏洞，使各州在加入其他援助計劃後就可以授予民衆資格，即使他們可能沒有其他資格，也可以統一全國的申請資格規定。

農業部表示將重新開放該規則的公衆意見征詢期，爲期兩周，以便民衆對學校膳食政策變化的影響提供反饋和意見。