精誠辦學育新苗 雙語教學結碩果

好時光中文學校紀實報道

波特蘭好時光中文學校成立於2009年9月。建校近十年來，已從單一的課後中文班發展到中文教學課型齊全，專職教師22名，在校學生200餘名，教室面積一萬多平方呎，教學設施完善，頗具規模的全日制及非全日制並行的非盈利中文教學機構。2013年該校通過了全美權威的教育認證機構NWAC的認證。

採用特色教學方式 精雕細琢四大板塊

為了滿足社區對漢語學習的各種需求，好時光中文學校在多年的教學實踐與探索中，建立了適應不同學制、學時、難度和家庭語言背景的漢語教學體系，並以中英雙語教學為核心，同時開設了數學、科學、社會、藝術等課程。

目前好時光中文學校設有雙語幼兒園、雙語小學、課後中文班以及週末中文學校四個教學板塊。

雙語幼兒園：該校雙語幼兒園已運作八年，在實踐中探索出了一套規範、嚴密、全面且行之有效的中英文雙語課程設置與教學內容。主要課程包括：語言、數學、科學、健康、社會、音樂和美術等。目前雙語幼兒園設五個班，師生比例不超過1比10。

中英文雙語小學：雙語小學現設學前班和一年級兩個班，師生比例亦不超過1比10。雙語小學是在雙語幼兒園的基礎上應學生家長要求而開設的，學校為其配置了優秀的中英文師資。主要課程包括：中文、英文、數學、社會、科學、書法、藝術、體育。中文課教學由該校校長、中文教學法專家舒一兵先生親自指導。

課後中文班：課後中文班專為BETHANY附近的小學生開設，按學生年齡並參考其中文水平分為九個班。除每天必修的中文課外，還開設了數學、英語寫作與閱讀、電腦編程、美術、舞蹈、國際象棋等輔導課。

週末中文學校：週末中文班按學生年齡和中文水平分為初級到高級共六個班，是為平常無暇學習中文的小學生和中學生而開設的，是課後中文班的一個有效補充和延續。

教師團隊精誠協作 注重教研聯繫實踐

好時光中文學校教師大多是從業時間很長的資深人士。舒一兵校長和常務校長周彥卓老師在國內時就從事文化交流、語言教學及教育管理工作，周彥卓老師至今年已從教三十週年。

教師團隊中擁有教育學、國際漢語教學、心理學、課程設計、計算機等專業的碩士研究生，也有專攻師範中文專業的資深教師。碩士以上畢業及從教十五年以上的教師占教師總數的近80%，形成了老中青三結合、互幫互學、精誠協作的教學團隊。

舒一兵校長與周彥卓老師合著的《游戲學中文》一書，對海外漢語教學有著深遠的影響，是國際中文教學的暢銷書，得到了廣大師生的好評。

好時光中文學校近年的教學成果之一，由舒一兵先生編著的《中美國別比較文化教程》和《我的第一本中文聖經》在美國的大中小學課堂上被廣泛使用。

弘揚中華傳統文化 充分展現學生風采

好時光中文學校非常注重學生對中華傳統文化的學習與體驗，經常組織學生們在社區舉辦的聯歡會上演出，以開拓學生視野，弘揚傳統文化，展現學生風采。

學校還經常組織學生參加國際華人學生作文大賽等活動。2010年起，每年組織學生參加世界華人學生作文大賽並獲得獎項。2015年，好時光中文學校學生們表演的舞蹈《蒙古舞》和《傘舞》，分別獲得比弗頓國際文化節舞蹈表演一等獎和二等獎。在2018年俄勒岡州「目標與想像」創意大賽中，榮獲波特蘭賽區冠軍，俄勒岡州第二名。

一年一度的「好時光春晚」，包括了學生們的歌舞、中英文彙報演出等豐富多彩的文藝節目，是好時光中文學校師生與家長們快樂大家庭的春節聯歡盛會。去年參加人數逾四百人，可謂是BETHANY 地區最大的華人春節聯歡活動。

辛勤耕耘碩果累累 雙語並進好評如潮

近十年來，好時光中文學校在中英文雙語、數學、科學、社會、藝術等學科積累了豐富的教學經驗，在沉浸式中英文雙語教學方面取得了優異成績，受到了社會各界的廣泛關注與好評。

學前班學生家長Kari Law先生說：「好時光的學制和課型種類齊全，每個孩子的獨特天分都得到了發揮。小班教學使學生和老師之間建立了緊密的聯繫。學生們在接受中文和英文等學術課程的同時，也在其他豐富多彩的課程中培養了社區意識、自信心、價值觀和文化觀。」

高中教師戢女士的兩個孩子都在好時光中文學校學習。她說：「小朋友們的伙食每天都豐富多樣又很健康，這讓家長們很放心。一年級的課程目前設置得很好，相當完善。孩子們可以讀拼音，並且認識了很多漢字。逢年過節都讓學生親身體驗學做不同的食物，這對於在美國長大的孩子們來說是很難得的機會。」

五年級學生雷珊珊說：「我喜歡中文課，我上課最開心的是老師問我問題時我能準確回答。我還喜歡電腦課和科學課。我也從同學身上學了很多東西。」

學生蔣思媛說：「我喜歡美術課和舞蹈課，我也喜歡中文老師和我們一起做好玩的文字游戲。我最開心的時候是每次考試的成績都會更好一些。」

校長助理、幼兒園負責人李玲老師說：「雙語幼兒園用沉浸式的方法同步開展中文和英文的教學，每月一個中英文相同的主題，將語言、數學、健身、社會、科學、藝術六大領域的學習內容有機地結合起來。我們特別注意日常自理能力的培養，利用孩子在學校活動的每一個環節，使孩子們養成良好的生活能力和生活習慣，通過區域化角色扮演和游戲穿插等形式，靈活多樣地啟發學生的學習興趣，提高學習能力。在每一個微小的細節上培養孩子們的責任心、自信心以及樂觀、堅強的心理素質。」

學前班老師李倩說：「我們學前班在延續以往的全中文沉浸式教學模式的前提下，更加注重培養學生對漢字的整體認讀和基本筆畫的書寫訓練，幫助學生在進入一年級之前，通過聽、說、讀、寫全面拓展的方式建立漢字音、形、義的整體認識。培養學生良好的漢字書寫習慣和正確的語言運用能力，讓學生在純正的中文學習環境中體會中國文化與文字的魅力。」

一年級中文教師王文皎說：「好時光中文學校開設一年級課程，從課程安排到課文選擇都注重讀寫相結合，讓孩子活學、樂學，學以致用，讓語言真正起到溝通交流的作用。舒校長所倡導的以『漢字為綱，課文與閱讀為目，綱舉目張』為主導的教學思想，在實踐中起到了重要的作用。」

任重道遠繼續努力 百尺竿頭更進一步

2019年來臨之際，好時光中文學校已開始實施新一年度的發展規劃。主要內容為：一、憑借雙語小學良好的發展趨勢，開始招收二年級新生；二、進一步提升雙語幼兒園的教學質量，完善幼兒雙語教學體系，向總體戰略發展目標更進一步；三、爭取盡早完成《常用3000漢字學習手冊》等重點教研項目，把教研成果從多從快地轉化到教學實踐中去；四、擴大教學場地，逐步完善教學環境和設備等硬件設施。

我們衷心期望好時光中文學校繼續為波特蘭地區的中英雙語教學辛勤耕耘，祝願好時光中文學校不斷進取，開拓新路，為漢語教學和傳播中華文化做出更多貢獻。