粵聲音樂社77周年　演員華麗上場獻上全新劇目

（本報訊）砵崙粵聲音樂社在波特蘭成立已有77年，上周日粵聲社將黃上皇酒家變成了大劇場，為本地觀眾獻上五台全新的折子戲，並全體演員盛裝上陣，認真地獻上77周年社慶的演出。當晚全場爆滿，座無虛席。晚會司儀由夫妻檔吳伯駿及周巧仙擔任。

據了解，為了今次的演出，會員與樂師們積極排練超過半年時間，務求成功上演新的劇目。單是演員們的戲服和頭飾，所費不少，又為了認真其事，當天從西雅圖邀來了專業化妝師，為演員們粉墨。

演出完畢後，觀眾們都趁這難得的機會，紛紛與穿上戲服的演員們拍照留念。

近年來，砵崙粵聲音樂社除了在社團的慶典上演出外，不斷舉辦演出，而每次都有新突破，一改以往單站在台上獻唱的形式。先是只有一到兩場折子戲的演員是穿上華麗劇服粉墨登場的，這已令人目不暇，給觀眾留下了一個美好的印象。接著會員們更是愈演愈起勁，像今次一樣，全體折子戲演員穿上整套服飾，華麗登場，標誌著砵崙粵聲社已踏入一個全新形象的時代。

周日演出共有五個劇目和兩支平喉獨唱，五場折子戲包括有李月娉、李秋嬋主演的《小宴》；鄺秉麟、林瑞芬、羅麗嫦合演的《楊梅爭》；羅鳳嬌、余秀蘭主演的《血濺未央宮》；鄺秉麟、麥美然主演的《紅菱案之對花鞋》及范瑞合、梁瑞群主演的《俏潘安之店遇》。至於唱曲方面則分別有由潘家強主唱的《情僧偷到瀟湘館》及陳一本主唱的《夢斷香銷四十年之再進沈園》等。