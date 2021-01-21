簡化考試流程 SAT將取消作文和科目考試



（綜合報導）美國大學理事會（College Board）週二宣佈，將取消該機構負責管理的SAT大學入學考試中的可選作文部分，並將停止在美國進行科目考試，目的是簡化考試流程。

官員們表示，大流行“加速了大學理事會已經在進行的一個過程，這一過程旨在簡化我們的工作，減少對學生的要求。”

理事會稱，現在更多的低收入家庭學生和少數族裔學生可以參加大學預修課程考試(Advanced Placement tests)，因此沒有必要參加SAT的科目考試。該機構還表示，高中生有很多方式來展示他們的寫作技能，這使得原本可選的SAT作文部分變得不那麽必要了。

總部位於紐約的SAT考試機構還透露，將啓動對SAT必考內容的修訂進程，旨在使入學考試“更靈活”、“更精簡”，還將允許學生們通過網絡進行考試，而不是傳統的紙筆考試。

關於SAT考試將如何改革，目前還沒有進一步的細節。大學理事會首席執行官科爾曼表示，更多資訊將在4月份公佈。

去年3月，新冠大流行導緻學校停課，擾亂了各個等級的教育，給SAT和其競爭對手ACT入學考試帶來了前所未有的混亂。自去年春天以來，許多準備上大學的學生都在爲找不到時間地點合適的考試中心而犯愁。此外，受疫情影響，許多大學開始取消標準化考試要求。

大學理事會週二介紹稱，將不再向美國學生提供科目考試，立即生效，並將在明年夏天之前逐步取消對國際學生的科目考試。

該機構還稱，SAT作文考試將持續到6月，提供給任何想參加考試的人。在那之後，將隻在部分州提供，這些州使用學生SAT成績作爲學校績效考核標準並在學校開學期間提供。大學委員會稱，特拉華州和俄克拉何馬州是以這種方式使用作文部分的兩個州。

耶魯大學本科生招生和經濟援助主任昆蘭對大學理事會最新舉措表示贊賞。他說，耶魯大學最近不再考慮SAT科目考試的成績，可選作文的價值也有限。昆蘭補充道：“作文分數從來沒有真正成爲我們（招生）審查過程的一部分。”

昆蘭表示，他支持對SAT進行修訂，使其更靈活、更容易獲取、並可以電子形式進行。