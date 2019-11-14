節日季到來 SmartPark停車費漲價

（本報綜述）波特蘭運輸局上週五宣布，從11月18日起，位於市中心的五個SmartPark停車場的全天停車價格均上漲2美元！繁忙的購物季節即將臨到，加價的目的是希望藉此能騰出更多停車位給到該區購物的市民。

受影響的時段只有在凌晨5點至下午4點59分，凡於這時段內在SmartPark停車場停車超過四個小時，就要支付新的收費。而停車時間若少於四個小時，停車費仍然不變。同樣，下午5點至次日凌晨5點的夜間停車費也不變。

以下為位於波特蘭市中心各SmartPark停車場的價格調整：

一街夾 Jefferson 停車場：由每天$18加至$20；

三街夾 Alder 停車場: 由每天$16加至$18；

四街夾 Yamhill 停車場：由每天$16加至$18；

10街夾 Yamhill 停車場：由每天$14加至$16；

Naito 夾 Davis 停車場: ：由每天$16加至$18；

運輸局鼓勵需要長時間停車的市民，特別是在鬧市區工作的人，將車停在一些私人的付費停車場。

可是，市中心停車位一向缺乏。雖然位於市中心的SmartPark停車場有近4000個停車位，但停車率常常超過85%。尋找私人停車場更是困難重重。

網友評論說，運輸局的漲價行為不但無法有效解決旅客的停車問題，反而增加原來那些有長時間停車需求的人的負擔。