節季日季開玩 波特蘭這個星期的好去處

（本報綜述）由于感恩節臨近，不少學校在這個星期五開始放假。無論是大朋友還是小朋友，都即將進入節日季的開玩模式！本報特別整理了這個星期在波特蘭的好去处。來一起看看波特蘭在發生什麽開心事，也可找到適合自己玩的好地方！

Beaujolais wine festival – 葡萄酒節

品嚐來自俄勒岡，華盛頓和法國的葡萄酒，並享用美食自助餐。這使西北太平洋的法裔美國商會和波特蘭法蘭西聯盟的非營利組織受益。

時間：11月22日，星期五，下午6點；

地址：Headwaters at the Heathman Hotel, 1001 S.W. Broadway；

費用：$65- $150；

網址：afportland.org

Snowvana

電影放映，打折裝備和現場音樂可以讓你為即將到來的滑雪季做好準備。

時間：11月22日至23日，星期五下午4-9點，星期六上午10時至晚上8時；

地點：Oregon Convention Center, 777 N.E. Martin Luther King Jr. Blvd.；

費用：$10- $25；

網址：snowvana.com

BrewLights – 釀酒燈

21歲成人活動，前往ZooLights的BrewNights，在這裡您可以一邊喝著啤酒一邊欣賞燈火通明的燈飾和發光的動物。 (下午4點提前入場的票價為39.95美元)。

時間：11月22日至23日，星期五至星期六，下午5時至10時；

費用：$49.95； 21歲以上；

地點：俄勒岡動物園Oregon Zoo, 4001 S.W. Canyon Road；

網址：oregonzoo.org

Portland’s Singing Christmas Tree – 波特蘭的歌唱聖誕樹

與特別的來賓藝術家凱蒂·哈曼（Katie Harman）和喬治娜·賴斯（George Rice）一起聆聽350人合唱團演唱的聖誕曲。節日傳統還包括舞蹈數字，耶穌降生和聖誕老人。

時間：11月22日至12月1日，週五至週日，時間各不相同；

地點：Keller Auditorium, 222 S.W. Clay St.;

費用：$20至$60；

網址：singingchristmastree.org

Wild Arts Festival – 瘋野藝術節

波特蘭奧杜邦協會（Portland Audubon Society）頗受歡迎的年度自然相關藝術和書籍展覽將於今年遷至珍珠區。將有60多位藝術家和13位西北作家聚集在一起，進行有利於社會教育和保護工作的拍賣。今年的節慶還推出了“小鳥籠計劃”，當地藝術家將木製鳥籠變成了藝術品。

時間：11月23日至24日，星期六上午10點至下午6點和星期日上午10點至下午5點；

地點：Pure Space, 1315 N.W.

費用：$10；

網址：wildartsfestival.org

Olio Nuovo Festival

通過音樂，烹飪表演，市場和免費用橄欖油製成的開胃菜慶祝橄欖收成的結束。

時間：11月22日至24日，星期五至星期日，上午10點至下午4點；

地點：Durant at Red Ridge Farms, 5510 N.E. Breyman Orchards Road, Dayton

費用：免費

網址：redridgefarms.com

Christmas at Pittock Mansion

“奇妙的書本世界”是今年在Pittock大廈的主題，當地設計師將把房間變成神奇的故事書環境。

時間：11月25日至1月，每天上午10點至下午4點 (感恩節和聖誕節關門）；

地址：Pittock Mansion, 3229 N.W. Pittock Drive

費用：$9-$13；

網址：pittockmansion.org

Turkey Trot at the Zoo

在您沉迷於感恩節晚餐之前，先燃燒一些卡路里。波特蘭的四英里長的“土耳其小跑”路線在國際玫瑰試驗花園附近蜿蜒而行，在動物園內結束。

時間：11月28日星期四上午8點開始，於上午11點結束；

地點：World Forestry Center, 4033 S.W. Canyon Road

費用：$25- $40；

網址：orrc.net

Merce Cunningham

波特蘭舞蹈呈獻者White Bird將法國國家當代舞蹈/憤怒國家中心帶到小鎮，重新安置了傳奇編舞家默斯·坎寧安（Merce Cunningham）的兩幅傑作。該節目的播出時間定在坎寧安誕辰一百週年之際，稱為“海灘鳥”。 White Bird將是該節目在西北地區的唯一演出。

時間：11月21日至23日，週四至週六，晚上7:30；

地點：Newmark Theatre, 1111 S.W. Broadway

費用： $30 – $75；

網址：whitebird.org