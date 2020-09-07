第100晚示威　示威現場如同戰場



（本報綜述）在波特蘭的連場示威，到昨晚已到達第100晚，除了整天在各處都見到支持「黑命貴BLM」的活動或車隊外，晚上的示威更如戰場一般，警察多星期內首次發射催淚氣體驅趕示威人群。州警也有參與行動，最後警方拘捕了59人，主要控告他們行為不檢、參與暴動和襲擊警員。

警方表示，示威群眾有人擲自製燃燒彈，最少有一人受傷。

昨晚有大群示威者，晚7時在東南區的Ventura 公園開始聚集。現場有人講話、有音樂，全都在和平中進行。到9時有數百人開始遊行到位於Stark 街106街的東區警察局。主辦單位邊行邊呼籲群眾保持在行人路上行，不要走出馬路阻塞交通。

接著有示威群眾走出馬路，警方宣佈這威非法集會，但又隨即宣佈這為暴動，因為有人擲燃燒彈和大型煙火等騷亂和暴力行為。

早在出發遊行到警察局前，警方已在場勸喻示威者不要接近警察局，波特蘭警方和州警一早已佈防，並指遊行到警局的群眾都是全副武裝的，許多人手持大盾牌，戴有頭盔、防毒面具和防彈衣等，警察局表示：很明顯，他們不是和平示威者！所以當第一個燃燒彈擲出後，警方就宣佈這為暴動。有人向警員投擲石頭、煙火，又在街上燒雜物。

在驅散人群的行動中，警方使用了催淚氣、胡椒球和其他人群控制彈藥。這是警方在多個星期以來，首次使用催淚氣。

警方繼續推進，迫使示威者走回他們聚集的公園，最終暴徒未能走近警察局。在這晚的行動中，州警拘捕了16人，波特蘭警察拘捕了43人，其中有4人是外州人士，有6人仍未知是那裡人士。

有示威者表，第100晚無疑是一個里程卑，但他們是不會停下來的。另一名經常參與示威的黑人表示，他希望見到警隊預算進一步被削減，並表示這場示威會持續到11月的選舉。也有示威者表示，這將會是一場持久戰，一直要鬥爭到底，直至見到警隊被解散為止。

惠勒市長在今早發聲明表示，波特蘭市民重視和平示威以及他們尋求的改革。我們需要結束這個漫長而艱難的夏天，然後走到一起。社區必須說“夠了”，並要犯罪的人負上責任。 在暴力停止之前，我們無法真正地繼續前進並做出我們希望看到的改變。

周日下午，消防部門在102街、122街和Stark 街一帶試圖搜尋昨晚在暴亂中投擲的所有燃燒彈裝置和酸性彈，但可能有一些被遺漏了。如有市民在街上看到類似的物件，切勿觸摸，並撥電503-823-3333通知警方。