第四波疫情已到了門前 州長要求州民加倍防疫 下周一前線工作者可帶同家人接種疫苗
（本報綜述）周五早上，州長與衛生局官員一起召開新聞會，講述最新的疫情資料。其中提到下周一開始合格的接種人群中的前線工作者，其家人亦可同時接種疫苗，另外亦擴大了潛在疾病的種類，包括超重和曾吸煙的人士。
至於因嬌生疫苗出問題，會否影響本州疫苗供應和接種時間表？州衛生局局長艾倫說，不會影響本州原來的接種時間表，會繼續維持在5月1日開放給全州16歲以上人士接種疫苗。但因為疫苗數量少了，等候時間可能較長。
在新聞會上，衛生官員提供了一些令人鼓舞的數字，並指在全州的疫苗接種率方面，本州是高出全國平均水平的，這包括，截止4月2日，全州有25%州民已接種了第一劑，有17%已完成接種兩劑。而俄勒岡會議中心的大型疫苗接種場更造出一天內為民眾接種了8,000劑的紀錄。
數字雖然令人鼓舞，但在過去兩星期，本州的新增確診數字卻有漸漸上升，州長說，這情況不但出現在本州，而全美各地情況也一樣，似乎第四波疫情已到了門前。並指出，這是一場疫苗與變種病毒的比賽，在此刻，民眾應加倍努力，抵抗這一波疫情暴發。就如之前，在民眾的努力下，將確診數字上升的曲線壓平，將傳播率最少減低20%。
在過去10天的新增確診數字已增加了42%，是全國的兩倍。根據俄勒岡醫科大學的預測，本州每天的新增確診數字將會由現時的平均390宗再度飆升到超過1,000宗，而住院人數會增加一倍到超過300人，情況可能會持續到5月底才會出現回落。
布朗州長說：我們正處於馬拉松賽的尾段，我們已走了那麼遠，已接近終點，不要讓疫苗和風和日麗的天氣帶給我們錯覺，以為已入佳境，而事實是仍未到這一步，這個病毒已證明它是會變種的。
雖然情況不太理想，但州長表示無計劃進一步加強管制措施，只要求民眾繼續避免參加大型聚集，戴口罩和保持社交距離。州長強調，她對病毒的傳播極之關注，所以不斷努力務要盡快為更多的州民接種疫苗，特別是一些較脆弱的群體。
本州的流行學專家西德林格（Dean Sidelinger）博士在會上特別提到兩個源自加州，傳播力更強的變種病毒，他說本州目前有203宗的有關病例，但相信實際數字會更多，因為針對變種病毒的測試不多。由周五（2日）起，州衛生局會在每日的報告中包括這數字。
西德林格博士還提到學生即將回校上課，大家關注證實容易在兒童之間傳播，首先在英國發現的B.1.17變種病毒。他指出由本年1月到3月，本州有386宗與學校有關的疫情暴發群組，但這些個案的傳播途徑主要是在學校以外的活動和聚會。
西德林格博士舉例，有一隊高中球隊，其中一名有病徵的學生仍照常參加訓練，並與隊友到另一學校參加比賽，結果導至15名師生受感染。另一宗是學校舉行一個80人的聚會，其中有6名感染了病毒的人士出席了聚會，結果令到65人受感染。他指出不戴口罩參加聚會和多人同坐一車內，都令病毒容易人傳人。
西德林格博士再一次強調，病毒在學校傳播的機會非常低。
由下星期一（4月5日）起可接種的人士（第七組）如下：
－按美國疾控中心所定的前線工作人員及其家人
－50歲及以上，多代同住的人士
－50歲及以上，需照顧親人的人士
－16歲至44歲，有一種或多種潛在疾病的人士，包括超重和曾吸煙的人士
今天（2日）的新增確診病例有499宗，沒新增死亡個案。