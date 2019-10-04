第十五屆波特蘭華人高爾夫球公開賽圓滿結束 中國聯誼會舉行頒獎暨慶功晚宴表彰優秀選手

（本報記者俄廣才攝影報導）金秋十月來臨之季，由波特蘭中國聯誼會主辦，香港高爾夫球協會協辦，台灣長榮海運集團、耀揚實業、康派克集團和Mizumi餐館贊助的第十五屆波特蘭華人高爾夫球公開賽，於9月29日在比弗頓Red tail高爾夫球場成功舉行。

來自大陸、香港、台灣及其它地區的華僑與友人共11 組43名球手參加了本年度比賽。

本屆比賽的組隊及賽程是由中國聯誼會高爾夫球公開賽執行主席黎觀城、趙焱明，香港高爾夫協會馬宇良等聯合籌劃的。

比賽采取四人最好球形式舉行。11支隊伍於中午12時許先後開球，雖然當天趕上變幻莫測的寒風加冷雨的天氣，但絲毫沒有影響到球手們參加公開賽的熱情。

經過5個多小時的角逐，由Brain Lee帶領的第6 組以負9的總成績奪小組第一；由黎觀城與林和優帶領的第11組獲得淨得分第一；由Mike Chen、Andy Chen帶領的第3組以負6的總成績排名第二。來自溫哥華的余慶、李業、王若牛、成四新組成的第10組獲得淨得分第二；港高會的Solomon Yim、Joe Chow、Ricky Chan、Bill Chan獲長青隊第一名。馬玉明與王瑋帶領的第5隊；Danny Ma、PaulIp、Melvin Louie帶領的第1組；張頻、汪洋、汪春慶、孫杭的第8組，分別獲得淨得分第3至5名。

本屆公開賽獲得最長驅獎是兩名小將，Stanley Wang和Evan Chen；女士最長驅獎是小將Jasmin Chen。老年長青最長驅獎的得主為汪春慶；獲得最近旗杆獎的是黎觀城與Brian Lansen；獲得最長推杆獎的是Ricky Chan與Wen-Hsien Chuang。

West Linn 居委會首次組織West Linn隊參加了本屆公開賽。由張建、羅雯、陳仁波和Joe Chen 組成的男女混和四人組初次參賽鬥志旺盛，表現不凡。

比賽結束後，主辦單位在Mizumi自助餐廳舉辦慶功晚宴，波特蘭華人高爾夫球公開賽創始人、執行主席黎觀城主持了頒獎儀式，並與中國聯誼會副主席汪洋等為獲獎球隊及球員頒發了獎杯。

Mizumi餐館為球員們提供了豐富的晚餐，黎觀城特別為球員們準備了Oregon獲獎優質微釀啤酒。

黎觀城在致辭時，感謝各地高球會長期以來對波特蘭華人高爾夫球公開賽的大力支持，感謝球手們攜手並肩、以球交友，各球會共同努力，使得公開賽能夠連續成功地舉辦了15屆。

黎觀城表示，15年來，我們看到華裔下一代球手進步顯著，Evan Chen和Jasmine Chen分別從9歲和7歲就開始參加我們的球賽。中國聯誼會每年都派出理事們協助一年一度的高球盛賽。劉怡，張凱南，王樸林，林紅做義工為本屆賽事作注冊和後勤工作，中國聯誼會主席胡悅也親臨球場視察比賽的准備工作。在主要球場以Shotgun發球形式舉辦以華裔為主的高球賽令人關注。

黎觀城對此次活動的贊助商們表示衷心感謝，特別是台灣長榮海運集團連續八年贊助波特蘭華人高爾夫球公開賽。同時感謝Moonlight攝影師到球場為賽事攝影。許多人都為我們華人社團能有如此強大的比賽陣容以及井然有序的比賽次序深感欣慰。球員家屬也都非常支持球賽，認為球賽為球友們帶來了非常愉悅的心情，他們每年都會期待賽期來臨，並表示願為球賽做出一些貢獻。這一席話將鼓舞籌委會繼續辦好球賽。

黎觀城代表籌委會祝賀各參賽組及個人所取得的好成績，希望各位球員再接再勵，在未來的公開賽中取得更好的成績，進一步增進華人之間的友誼。

相關高爾夫球公開賽詳情請查閱：www.portlandcfa.org。