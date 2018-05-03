第十二屆八十二街玫瑰巡遊 暨嘉年華慶祝活動熱烈圓滿

（本報記者俄廣才攝影報導）波特蘭東南區第十二屆82街玫瑰巡遊暨嘉年華慶祝活動，於4月28日上午9時至下午3時在82街與東港商場廣場熱烈舉行。

由多間社團、商企、學校、市政等機構組成的巡遊隊伍，於上午9時30分從東南區的Boise St出發，沿82街向北行進至Yamhill，歷時約1小時。

波特蘭2018玫瑰節主席Teri Bowles-Atherton，波特蘭市議員Nick Fish，八十二街玫瑰商會主席Gary Sargent等官員乘車行進在巡遊隊中，並不斷向沿途民眾揮手致意。

波特蘭玫瑰大使團巡遊隊，「流動的玫瑰花園」巡遊隊，蘇格蘭風笛樂隊，墨西哥社區巡遊隊，社區學院巡遊隊，Last Regiment鼓樂隊等數十隻隊伍參加了當天的巡遊活動。

砵崙李氏公所龍獅團與俄勒岡華人聯盟義工們組成的華裔社區巡遊隊伍引人注目，一條金龍與四隻瑞獅隨著鏗鏘的鑼鼓一路狂舞，所到之處受到沿途民眾的熱烈歡迎，華裔同胞更是報以掌聲表示支持。精彩的舞龍舞獅表演，彰顯了東南區新唐人街濃郁的中華文化氛圍。

巡遊活動結束後，在東港商場廣場舉辦了2018嘉年華盛會，數十家商號、公司設立了展銷、資訊攤位，場內還搭建了具備大型機動娛樂設施的兒童遊樂場。

波特蘭文藝中心的舞蹈組和武術組，俄羅斯社區Chevorna樂隊，印度尼西亞社區蒙娜麗莎藝術學院，以及墨西哥、日本、印度、越南、柬埔寨等多個族裔的藝術團體舉行了近四個小時的文藝演出，精彩的歌舞表演使整個活動充滿了歡樂的氣氛，為本屆嘉年華的一大亮點。

於當天舉辦的、超過300輛老爺車參加的古董車展場面壯觀，為本年度東南區規模最大的古董車「超市」，吸引了眾多的車迷慕名前往觀賞。一台「曾祖父級」的1923年的福特牌古董車成為了本屆車展上的最耀眼的「明星」。當天下午，主辦單位還為多輛獲獎「名車」舉行了頒獎儀式。

聲勢浩大的82街玫瑰巡遊以及豐富多彩的綜合娛樂節目，堪稱波特蘭市2018玫瑰節大巡遊的預演，數千民眾參加了當天的慶祝活動。

十多年以來，在82街玫瑰大道商會、波特蘭市政府與相關機構以及社區各族裔的共同努力下，一年一度的玫瑰大道巡遊及嘉年華活動規模與影響越來越大，參加活動的機構與民眾也越來越多，發展中的東南區82街正向著波特蘭新興商業區域的目標穩步邁進。