第十三屆波特蘭華人高爾夫球公開賽

第十三屆波特蘭華人高爾夫球公開賽將於10月1日 下午一時在Red Tail Golf Center( 8200 SW Scholls Ferry Rd,Beaverton)舉行,形式:18洞 湊合式 (選四球中最好球打) 。球場費:$55包晚餐。 請在 9月23日前交登記表並寄支票來:8975 SW Center St., Tigard OR 97223 check payable to CFAP 或由每組統一交款。 因為是Shotgun 形式, 我們要避免開場前註冊高峰。還將於10月1日 周日晚6時30分於 Mizumi Buffet (13500 SW Pacific Hwy #17, Tigard)舉辦慶功晚宴,家屬晚餐每人$15。報名請傳真或電郵給黎觀城 (Hardy Li) ,電話:503-656-4028,電郵: *protected email* ,或 可通過網上報名: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx_ztoABtqyxS4PMHHQF8ZKZzDL-6b0DbFXuvCkc_nFjXmaw/viewform?usp=sf_link 。歡迎廣大華人朋友積極報名參加!

