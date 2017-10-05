第十三屆波特蘭華人高爾夫球公開賽圓滿結束

中國聯誼會舉行頒獎暨慶功晚宴表彰優秀選手

由波特蘭中國聯誼會主辦，大陸、台灣、溫哥華、香港高爾夫球會聯合協辦的『第十三屆波特蘭華人高爾夫球公開賽』，於10月1日在比弗頓Red Tail高爾夫球場舉行。

本屆公開賽由中國聯誼會高爾夫球比賽執行主席黎觀城、林忠、趙焱明，大陸高爾夫球協會張頻，溫哥華Camas高爾夫球協會王濟民，香港高爾夫協會馬宇良，台灣高爾夫球協會Michael Yang等共同籌劃。

來自大陸、台灣、溫哥華、香港高爾夫球協會及其它地區的65名選手分為17 隊參加了本年度比賽。

十二歲小將Annika Yeh獲得了女子最長驅獎；男子最長驅獎由Willy Yeh、Jeffrey Qian獲得；男子長青組最長驅獎由籌委會主席黎觀成獲得；王濟民、張頻、joe Chow獲得最近旗杆獎。

來自溫哥華Camas高球會的王濟民、葉佳霖、Willy Yeh、Aninta Yeh組成的第15組，以負16.56的總成績獲得不計差點小組第一名；由Camas高球會的馬萬里、蔡旭華、胡寧翔、鄭三一組成的第1組，以負15.13的總成績獲得計算差點後小組第一名；陸高會林忠、汪洋、邵福利、楊寧組成的第16組，以負13.5的總成績獲得計算差點後小組第二名。

比賽結束後，主辦單位在Mizumi自助餐廳舉辦慶功晚宴，波特蘭華人高爾夫球公開賽創始人、執行主席黎觀城主持了頒獎儀式，並與籌委會主席林忠等為獲獎球隊及球員頒發了獎杯。

黎觀成在致辭時感謝各地高球會多年以來，對波特蘭華人高爾夫球公開賽的大力支持，以及球員們的積極參與，並代表組委會向提供捐贈的贊助商們表示感謝。同時祝賀各參賽組及個人所取得的優異成績，希望各位球員再接再勵，在未來的活動中取得更好的成績。

台灣長榮海運集團、Mizumi自助餐廳等，為本屆公開賽提供了友情贊助。