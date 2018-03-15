第八屆俄勒岡中國經濟論壇圓滿成功 州務卿理查德森 商務參讚楊依杭做主旨演講 積極推動對華經濟貿易擴展商機

（本報記者俄廣才攝影報導）由俄勒岡/中國姐妹關係理事會主辦、中國駐舊金山總領館商務室協辦的第八屆「俄勒岡/中國經濟論壇」，於3月12日在俄勒岡城舉行。

中國駐舊金山總領館商務參讚楊依杭，俄勒岡州務卿丹尼斯 理查德森，及州經濟體、農業廳、美國板材協會、克拉克瑪郡長等嘉賓出席本屆論壇並做主旨演講。

本地企業家、行業協會負責人等一百五十多人應邀出席。

美國聯邦參議員Wyden, 以及Merkely的俄州代表也全程參加了本屆論壇，表示對中國貿易的高度關注。

商務參贊楊依杭在主旨演講中表示，中國目前是美國和俄勒岡州在亞洲地區最大的貿易夥伴。中國與俄勒岡的貿易總量增加從1997年的7,100萬美元增加到2017年的65億美元，增幅91倍。

楊依杭指出，作為經濟全球化的受益者，中國已連續九年成為俄勒岡最大的出口國和第二大進口國。他說：「過去五年來，中國向俄勒岡州的直接投資已達到2.75億美元。」，「中美兩國經貿關係本質上是互惠互利的。」

楊依杭詳細介紹了將於11月5日召開的首屆「中國國際進口商品博覽會」的相關情況，引起了與會人士的熱情關注。

州務卿丹尼斯 理查德森在主旨演講中指出：「俄勒岡州的中小型企業有這樣一個巨大的機會，可以從俄勒岡州直接向中國數百萬的消費者提供產品。」

俄勒岡/中國姐妹關係理事會執行主席藍進在講話時表示，中國是俄勒岡州出口的最大目的地，也是外國遊客和國際學生的來源。此外，俄勒岡州的2萬個工作崗位取決於對華出口。

目前，涉及木製品、農業、電子機械行業以及其他協會，如牛肉出口行業的六家公司等，已經明確表示對首屆「中國國際進口商品博覽會」感興趣。

藍進介紹說，波特蘭市長將於4月下旬率團訪華，俄勒岡州農業廳長將於5月份率團訪華。俄勒岡/中國姐妹關係理事會將10月下旬將組團訪問北京、灌雲、東台、上海、南平和天津。期間將參加11月5日在上海舉辦的首屆「中國國際進口商品博覽會」。理事會將設立展台，以宣傳來自俄勒岡州以及美西北太平洋沿岸各州的產品和服務。

中國天津泰達公司駐美代表曹晶晶，在演講中詳細介紹了泰達公司三十年來國際市場的運作與商機。中國青島駐美代表呂昆和青島跨境電商產業園總裁江南也在論壇上發言，介紹青島跨境電商的發展情況。

天津泰達公司為本屆經濟論壇提供了友情贊助。