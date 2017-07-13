第八屆俄勒岡中國國際研討會圓滿成功 副總領事任發強出席開幕式做主旨演講

（本報記者俄廣才攝影報道）由俄勒岡中國姐妹關係理事會主辦的、為期四天的第八屆俄勒岡中國投資、教育、旅遊國際研討會，於7月7日在南俄州的梅德福市落下帷幕。

本屆論壇先後在波特蘭港務局、南俄州Canyonville七羽毛度假酒店、以及阿詩蘭市等地的三個會場舉行，近二十位嘉賓做了相關內容的主旨演講，研討會取得了圓滿成功。

新華社、人民網，以及中國日報等媒體對本屆論壇進行即時採訪，並且做了大量的跟蹤報導。

中國駐舊金山總領館副總領事任發強，領事馮川，天津商貿代表團團長、天津市進出口商會會長李勝利，福建省南平市委書記袁毅，天津市紅寶番茄製品公司董事長王福全，中國建設銀行天津西青支行行長顧永明，天津市青年京劇團劇務主任陳鵬，天津民政部社會書畫院副院長、著名宋元風格畫家繆文傑，常春藤電子商務公司董事長石凱，天津市陸順汽車貿易公司董事長王金寶，天津蕊鑫國貿公司出口部經理楊金枝，河北永創農業開發有限公司董事長薛麗佳，天津市綠松石科技公司董事長、天津進出口商會秘書長石武，南平市委辦主任楊青建，南平市外僑辦主任高天明，南平市農業局局長徐春輝，武夷山市政府市長南平市外僑辦顏海青，美國聯邦綺麗湖火山國家公園園長艾克曼，波特蘭港務局高級經理博羅塞，俄勒岡中國姐妹關係理事會執行主席藍進、副主席應書琪，南俄州分會執行主任夏洛特，波特蘭以及南俄勒岡州多家商界代表應邀出席了本屆論壇。

7月5日，駐舊金山總領館副總領事任發強出席了在波特蘭港務局舉行的第八屆俄勒岡中國國際研討會開幕式，並做了題為《電子商務-你的出口平臺》的主旨演講，強調「電子商務是促進俄勒岡與中國貿易的一種非常重要的方式，能夠幫助更多的俄勒岡企業、特別是中小企業進入中國市場」。

任副總領事指出，俄勒岡中國姐妹關係理事會已經做了大量的工作，搭建了聯接俄勒岡中小企業與中國市場的商務平臺，通過商務網絡讓更多的俄勒岡產品以及服務出現在中國市場。

任副總領事強調，俄勒岡州有大量的基礎設施建設需求，中國企業在此領域具備建設、運營、資金等各方面的優勢和實力，基礎設施建設也是雙合作的一個重點領域。

任發強表示，俄勒岡與中國的友好關係已經有了良好的基礎，同時也有很大的發展空間。舊金山總領館願與各位一起，促進俄勒岡與中國打造更為緊密的經貿關係。

藍進主席在開幕式上介紹了俄勒岡與中國電子商務的發展概況，以及即將啟用的、位於天津自貿區國際友城會展中心的俄勒岡產品展示大廳的啟動概況。

天津進出口商會會長李勝利在開幕式上的演講中指出，2016年，天津與美國進出口貿易額達到170億美元，其中從美國進口105億美元。俄勒岡州2016年對華出口58億美元，在對華貿易中有36億美元的順差。天津企業在美國投資累計達113億美元，美國企業在天津投資累計也達到了90億美元，說明天津與美國的經貿合作正處在一個健康發展的上升期，良好的中美經貿關係對天津市與俄勒岡經貿交流與合作具有重大意義。

李勝利表示，本次天津代表團來訪的另一關注點是農產品深加工、肉製品和食品貿易。我們與俄勒岡牛肉協會、波特蘭港務局和相關的企業進行了對接，希望能尋求商機為大家創造可物化的貿易機會。

7月6日，南平市委書記袁毅在南俄州阿詩蘭市舉行的論壇上做了《水資源與森林可持續發展》論壇上的主旨發言。指出，綠色、低碳、可持續發展日益成為各國共識，中國已經把生態文明建設和綠色發展作為最重要的發展戰略之一。

袁毅介紹說，南平市環境優越、資源豐富，是國家級的生態示範區，被專家譽為地球同緯度生態環境最好的地區之一。近年來，我們認真貫徹習近平主席「綠水青山就是金山銀山」的理念，深化綠色產業方式。堅持不發展重化工業、不開發影響生態環境的礦產資源，不再走邊發展、邊污染、邊治理的老路。

袁毅表示，南平的資源稟賦與俄勒岡州十分相似，農業、旅遊、水和森林資源十分豐富，兩地在產業發展上具有很強的互補性，我們希望與俄勒岡州在旅遊、現代農業等領域加強互動合作，共用綠色發展經驗，實現互利共贏。

俄勒岡綺麗湖國家公園與武夷山國家公園是友好姐妹公園，我們希望雙方加大綠色科技交流力度，推動生態環境治理、資源保護利用、低碳發展等領域的科技交流合作，讓綠色科技更好地造福於兩國、兩地人民。

天津代表團團長、天津進出口商會會長李勝利先生在接受本報採訪時表示，天津市商貿代表團對俄勒岡進行的短期訪問取得了豐碩的成果。代表團一行在阿什蘭市參觀了莎士比亞戲劇節劇院，與藝術節總監格勞瑞亞就未來雙方文化交流與合作的可行性進行了商討，還與俄勒岡綺麗湖國家公園管理局、俄勒岡森林研究院等機構，就文化交流、自然資源保護和可持續發展等議題進行了廣泛的討論和溝通。為今後天津與俄勒岡多層次、多方面的合作奠定了基礎。

李勝利說，天津市進出口商會代表團的訪問是暫短的，但這是一個新的開啟。我們將和俄勒岡中國姐妹關係理事會及俄勒岡州的企業及其機構，共同努力促進雙方的持續合作，創造新的共贏局面。

研討會期間，主辦單位還組織參觀了南俄州埃裏克遜重型直升機公司，訪問強生超硬交叉層壓木材加工廠流水線，以及走訪Harry & David農副產品公司，實地考察美國國家公園綺麗湖的生態環境保護等一系列活動。

俄勒岡中國姐妹關係理事會執行主席接受採訪時藍進表示，感謝天津商貿代表團以及南平市政府代表團訪問俄勒岡，並出席第八屆俄勒岡中國國際論壇。他們的訪問獲得了極大的成功，加深了天津、南平與俄勒岡州人民的友誼，為中美人文交流、經貿交流做出了貢獻。