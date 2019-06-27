第五十六屆奧斯威戈湖藝術節落下帷幕 俄勒岡中國藝術家協會三位畫家獲嘉獎

（本報記者俄廣才）為期三天的第五十六屆奧斯威戈湖市（Lake Oswego）藝術節於6月23日落下帷幕。本屆藝術節上共展出了展油畫、素描、版畫、水粉畫等一千兩百多幅作品，有二十五位藝術家獲得嘉獎。

俄勒岡中國藝術家協會的多位藝術家的作品在本年度藝術節的公開展上展出。其中副會長陳文仕版畫作品《俄勒岡中部風光》獲得『藍絲帶獎』，理事湯桂芳工筆畫作品《伯勞菖蘭》獲得『藍絲帶獎』，常務理事羅健作品《蒼山處處有泉鳴》獲得黃絲帶獎。

會長李鐵的油畫作品《雨林中的圖騰》、陳文仕版畫作品《俄勒岡中部風光》，以及羅健與湯桂芳共同創作的《凝視》等多幅藝術作品均在本屆藝術節上被鑒賞家收藏。

奧斯威戈湖市藝術節由萊克伍德藝術中心創建，是俄州一項重要的地區性藝術活動，本年度連續三天的展覽吸引了約25,000名參觀者。

俄勒岡中國藝術家協會成立十多年來，每年都會有藝術家們的優秀作品在該藝術節上與觀眾見面，深受好評。多年以來，藝術家們已經榮獲了包括藝術節年度最高榮譽『最佳作品獎』在內的數十個獎項。

奧斯威戈湖市藝術節公開展，是面向所有藝術愛好者的綜合性藝術作品展。歡迎本地華人藝術家踴躍參加該項活動，以展示自己的作品，增加交流與切磋的機會。

詳細信息請登錄奧斯威戈湖市藝術節官方網站：www.lakewood-center.org。（圖片由陳文仕先生提供）