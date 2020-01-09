第三十五屆國際鋼琴比賽接受報名

（本報訊）華府國際鋼琴比賽今年將擴大舉行以慶祝舉辦三十五周年慶典。由即日起，接受全國報名，不分國籍，開放給中外六歲至三十歲的青少年鋼琴家，依年齡分六組比賽。每人彈一首中國指定曲，及一首、兩首或三首西洋自選曲。

今年的初賽將分別於四月十一日 (周六 )在加州南加大學，紐約布魯克林音樂學院；四月二十六日 (周日) 在馬利蘭州巴爾提摩市琵琶底音樂院舉行。其他地區或海外距任何預賽地點兩百里之外，可郵寄CD參與初賽。

決賽將於六月二十五至二十八日在華府美國天主教大學舉行。屆時將聆賞世界各地的青少年、青年鋼琴好手，顯露他們的才華及技巧。所有比賽均開放公開免費招待各界。除獎狀、獎品及獎金外，優勝者將獲得在甘迺迪中心美國國務院午間音樂會、華盛頓國際鋼琴節、巴爾提摩“在音樂會中”、國家衞生研究所、賓州蘭卡斯脫國際鋼琴節以及紐約WQXR廣播台的演出機會。

今年指定曲有輕快的舞曲和浪漫的夢想。

金愛平的 “兒童舞曲”, 明朗逗人的兩部舞曲變奏曲，春花迎風搖曳，舞姿優美，孩童在花樹下嬉戱玩耍；仲慧的 ” 山村歌 ” ，小巧可人，孩童在野外郊遊時，手拉手歡唱歌舞；沈全喜的 “龍燈舞 ” ，通常在二月、三月慶祝，全曲光輝溫暖，紅色表示快樂， 金色表示財富，照亮周邊，以示前途光明；權吉浩”千變萬化 “，寬廣音域，活潑自由，是難得一見的五聲音階詼諧曲，組合不同的音響效果；張黎莉為慶典所寫的 “拼圖曲'” 及 “狂想曲”，富有東方情調的性格，強弱對比分明,富於個性，更增演奏的效果。

指定曲各有優美主題，浪漫氣氛，舞曲風格。將會帶給學習上的喜悅，及文化的了解。宗旨在推廣東西文化，聯絡音樂學生、老師、音樂家、作曲家等齊來建立音樂友誼。