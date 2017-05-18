立法會考慮資助首次購房人士

（本報綜述）樓價持續飆升，已令不少州民無法置業，立法會考慮大幅增加撥款，並降低要求，向低收入和中等收入家庭提供頭款資助。

題案3192建議在未來兩年，撥款500萬元，並分發予本地的非營利機構、房屋協會和政府部門，協助一些收入達到縣政府中位數的家庭支付頭款來置業。

目前，州政府已有一個類似的，專為低收入家庭而設的資助項目。這項目始於2009年，一直以來撥款數字在每兩年約近100萬元。而合資革申請的家庭，收入必需是等於或低於所住地區收入中位數的80%

支持題案的人士表示，在新的題案中，將每個案的資助額上限設在二萬元，這就可以資助近250個家庭。

有支持題案的立法人員表示，增設頭款資助基金及擴大合資格人群的計劃，在現時房屋極為緊張的市場情況來說，效率可能極有限制；又指這雖然不是一個解決問題的辦法，但向低收入家庭提供頭款資助，相信能增加這班州民置業的機會。

另外，州政府正面對16億元財赤，要增加開銷的題案實在不容易過關。但支持的人士指這題案是一個強大的工具：出擁有物業等同對財政和住屋有保障，因為一但支付了頭款，以後每月的供款通常會較租金便宜，而且又不會加租。

根據來自華盛頓首府一非營利機構的研究報告，俄勒岡州擁有物業的州民數字在全國排行榜的第四十六。其中主要的原因是，對一個家庭來說，要應付每月的供款不難，但購房所需的頭款數字卻是無力負擔。

目前，本州的100萬元頭款資助基金，主要來自州民申請某些文件所需繳付的費用。有建議將申請費用由現時的20元提高到40元。

本州一個專門協助低收入人士購房的機構表示，每年均有近400個有購房潛力但不能負擔頭款的低收入家庭聯絡該機構，而現時的資助基金只能批出十多個家庭的申請，每個申請家庭最高可獲一萬元的資助金額，如獲批的業主們一但有遷離新置的房屋，或將房屋出租，或重新貸款，就必需全數歸還資助金額。