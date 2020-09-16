空氣質量警報至周四中午　 關門窗開空調保健康



（本報綜述）受到全州30多場大山火的影響，俄勒岡州大部份的地區已經連續多天的空氣污染程度爆錶，處於「危險」的級別，甚至登上全球空氣最差城市榜首，這是本州從未出現過的情況。

目前的空氣污染是由山火產生的PM2.5顆粒造成的，空氣質量指數就是在每天不同時間段、不同地區都會有所變化，通常每天早晨空氣污染最為嚴重，這是由於空氣中的顆粒物在夜間會下沉至路面。

本地的空氣質量指數將空氣的污染程度分為五級：良好、尚好、不健康、極不健康及危險。空氣質量指數上限為500，當指數超過301時，空氣質量為「危險」，指數超過201時，空氣質量為「極不健康」。上周，尤金市的空氣質量指數有5天是處於「危險」級別，Bend 和Medford 市有3天，波特蘭有2天。到今天下午，波特蘭市的空氣質量指數稍有改善，由早上的422「危險」級別下降到282的「不健康」級別。

氣象學家預測在周一和周二的降雨並未有出現，但一個微弱的冷鋒今天早上為俄勒岡州北部海岸，華盛頓西部和威拉米特山谷的北端帶來陣雨。這暫時稍微改善了我們的空氣質量，但是隨著大山火繼續燃燒，煙霧仍會持續一段時間。氣象局預測本星期稍後將有雷暴，有更多的雨水和氣溫下降，之後雖然煙霧仍在，但不會像目前的濃。

根據美國環境保護署（EPA）的說法，煙霧由氣體和細顆粒組成，當木材和其他有機材料燃燒時，這些氣體和細顆粒會排放到空氣中。煙塵中的微顆粒（不超過頭髮直徑的三分之一）是最大的問題，因為它們可以深入您的肺部並引發一系列健康問題，特別是呼吸道的問題。

俄亥俄州立韋克斯納醫學中心的肺科醫師帕森斯說，在短期內，吸入濃煙會引起喉嚨刺激，喘息，咳嗽，流鼻涕，眼睛刺激和呼吸急促。美國肺臟協會也指出，這種形式的顆粒物污染會引發支氣管炎和哮喘等問題。

濃煙一旦越過你的鼻子和喉嚨，就會影響您的喉嚨語音系統，這可能會出現嘶啞和發炎的問題。最終這些顆粒會進入您的肺部。卡西里博士指出，肺部過濾掉了一些雜質，但是有些人的肺部未必能做出這些保護，在這個時候它們就會再進一步進入人體。您的肺部有一定能力處理這種雜質，但如果這些顆粒太多，身體就會出現發炎性反應，並最終發生纖維化。 ”

在《美國心臟協會雜誌》上的研究表明，山火煙霧對65歲以上的成年人的心血管造成最大的影響，他們會出現包括心髒病發作，心力衰竭和中風的狀況。吸入大量一氧化碳（一種無色，無味的氣體，距離火源很近），也會破壞輸送到人體的氧氣量。根據美國肺臟協會，這可能會導致頭痛，噁心，頭暈目眩，甚至過早死亡。

專家建議盡可能多時間留在室內。除此之外，您還可以採取一些額外的步驟來保健康：

－不要打開室內門窗，保持室內空氣清潔

－要開空調，但要關閉新鮮空氣入口，以防室外煙霧進入室內

－如沒空調，室內溫度太熱的話，請尋找其他庇護所

－盡可能在室內使用HEPA空氣過濾

－避免進行會污染室內空氣的活動，包括點蠟燭，煮食和吸塵

－不要進行戶外運動，避免吸入大量污染的空氣

專家亦建議民眾即使空氣質量有所好轉，也不要馬上打開門窗，建議選擇開空調或空氣淨化器促進室內空氣流通。如必須出門，建議佩戴N95或者P100呼吸面罩才能起到防護作用。