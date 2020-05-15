究竟大波特蘭地區何時可重開？ 麥魯瑪縣重申資金不足　難達重開要求



（本報訊）隨著州長宣佈28縣可重開後，作為全州最大的麥魯瑪縣，情況如何呢？麥魯瑪縣（Multnomah County）長黛布拉．卡弗瑞（Deborah Kafoury）在周四下午召開新聞發佈會，講述目前麥魯瑪縣的情況。卡弗瑞縣長表示，由於聯邦撥款不足，縣政府無力做到重開的標準。

卡弗瑞縣長表示，縣政府需要更多追蹤人員，更多個人保護設備及更詳盡的計劃才能讓這全州人口最多的地方恢復正常的生活。

縣長指出麥縣的人口佔全州人口的20%，全州有27%的確診個案和40%的新冠死亡個案都是發生在此，但只有不到2%是撥給麥魯瑪縣的。她說撥款不足會危害縣民的健康，聯邦政府應該加大撥款額。

縣長重申大波特蘭地區的三個縣城（麥魯瑪、華盛頓和卡加瑪士）將繼續緊密合作，希望能在相近的時間重開。

新的研究模型顯示，雖然本州已努力將確診病例減低了，但放寬社交距離將會令到每天入院的人數出現五倍上升的情況。

縣衛生局官員表示，他們將每逢周三發放新的報告，讓大眾了解到我們距離重開還有多遠。

在首份報告中顯示了麥縣已達到了多個重開的要素，包括：

－連續14天的住院率下降；

－醫院內有足夠的個人防護裝備；

－醫院接受病人能力已提高了20%；

－有足夠的隔離地方為不能自我隔離的人士所用；

－檢測病毒的能力已達到每星期12,400次，這是兩倍州政府要求的規定。

至於未能達標的則是一些自我設定的基準：包括：

－減少對有色人種社區的影響

－要有多元文化的追蹤工作團隊；

－在24小時內追蹤到95%的新確診病例；

－應對集體設施內病情爆發的計劃，這包括護理院、庇護所、食品加工場等；

－有足夠的個人防護裝備供應給先遣救護人員；

－為服務不足社群設立合適的檢測地點。

資料顯示，聯邦政府給了俄勒岡州17億元救助金，但麥縣只獲分配2,800萬元，少於總數的2%。而麥縣的新冠總死亡人數有55人，總確診人數有940人，目前只有34名追蹤員，還需多聘122名追蹤員。

縣長亦指出，如今零售業和托兒服務可重開，這將成為縣政府的一個試點，看看乘車的人增加，街上行人增加，對所有數字有何影響。

卡弗瑞縣長說，她自己的女兒也不斷在問甚麼時候可以重開，但她說，在目前的情況下定出一個重開日期似乎太不負責任了！