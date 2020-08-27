穩定未來發展 加強社區服務 中華會館大改革 由透明公正選舉開始 呼籲華人9月2日前登記成會員 11月投票選出賢能之仕為華人謀福利



（本報訊）一場選舉風波，令到俄勒岡中華會館選舉停頓下來，經過一年的籌備，董事會誓要秉持前會長黃裔明的志願，致力改革，並先從選舉做起。本報邀來現時中華會館的執行董事局四位成員：李汝堯主席、雷兆祥司庫、李素英英文秘書及廖懷澤中文秘書，講述這一年來中華會館如何為改革選舉程序做準備，和往後的方向。

今年中華會館的選舉將採取全新的方式。首先，必需要先登記成為會員才有投票權。現在已開始接受登記，至9月2日截止，選票預計將於10月2日寄出，投票日期是11月2日，因新冠疫情，投票將採取郵寄方式，所有選票必須在選舉日11月2日當天或之前寄出，以郵戳為準。

參加投票的資格如下：

－ 選民必須在2020年9月2日之前登記成為中華會館會員；

－ 登記成為會員的條件包括：

＊年齡在18歲或以上；

＊是華人社區成員，或有華人血統者，或與華人社區或華人組織有聯系或會員關系者，或對中華會館工作有興趣者；

＊美國公民或美國永久居民，並在俄勒岡州住滿6個月以上，並出示有效駕照或身份證。

有意登記成中華會館會員，請撥電503-888-5027或503-381-8603。

細看上述會員資格時就會留意到再不限制只有華人才能成為會員，並且會員必需要預先登記才能投票選舉。

雷兆祥解釋，因為上一次的選舉風波，在聽從法律的意見後，決定作出這選舉改革，正式跟從俄勒岡州非營利機構的規定，將選舉變成合法化，並且確保做到公平公正。

原來，俄勒岡中華會館早在1963年已在本州註冊成為501c3非營利機構，但當時的董事局一直未有執行政府對非營利機構的規管，一直沿用傳統方式來進行選舉。而每年的選舉都受到操控，操控者使用不同的舞弊方式選出早已內定的候選人，非旦沒透明度，也無公平可言。

李汝堯主席指出，前黃裔明主席在2018年選舉時就進行改革，擺脫操控，但最後卻敵不過傳統勢力，選舉照舊在被操控和舞弊情況下進行，雖然主席已宣佈該次選舉無效，但有候選人仍自稱當選自封主席，這當然不為董事局所能接受。最後中華會館透過法庭申請禁制令，雙方亦互提訴訟，官司至今仍未結束。而當時的副主席李汝堯就代替離世的黃主席，續任主席至今。

如董事局人員指，因著雙方的法律訴訟，才發現到章程有未盡之處也未能完全符合法例，於是董事局利用一年時間來處理法律上的問題，制定選舉程序，並決定由今年起選舉將大革新，全依法進行，先登記成為會員，再以會員身份來投票。

外間有人提到今次中華會館推翻了只有華人才是會員及有投票權的傳統，允許外國人入會。董事局解釋，在美國，所有非營利機構是不能有歧視的，如只有華人才能入會，那就是歧視其他族裔人士，所以其中就出現「或與華人社區或華人組織有聯系或會員關系者，或對中華會館工作有興趣者」等字句。廖懷澤指出，有外國人會員其實對中華會館沒甚麼大影響，只要那些人所做的事能惠及華人社區，那就是好事！

被問到過往選舉程序如何不公平時，雷兆祥指出，每年選舉，都有一個選舉委員會去提名候選人，但這個委員會卻從來不能發揮它的職能，主要是多年來均由當中一兩名年資較長的委員操控整個選局。他們只提名心目中的人選，並要確保他們會被選中，目的是要鞏固勢力，將來在董事局中影響決定。所以很多時選出來的董事局人選不一定會做事，他們只在董事局需要投票決策時才發揮其令到結果一面倒的作用。

廖懷澤提到，在過往的選舉中，最嚴重的問題是，這一兩名委員會在現場操控整個投票過程，他們著到來投票的人士在選票上填上他們內定要勝出的人名，才將選票投入箱內。

在策劃2018年的選舉時，當時的黃裔明主席就是針對這一點，請來第三方監察整個選舉過程，希望選舉不再在少數人的操控下進行。廖懷澤指出，在選舉當天，急於取勝的一方，就是因為失了這選票的控制權而大為緊張，帶同自己人趕走作為第三方的會計師事務所職員，搶回選票的控制權，繼續操控選舉。

雷兆祥直指，在新的處理方式下，這等舞弊情況將不可能再出現，而且他們會邀請有能力的人仕參選，加入中華會館，為中華會館帶來新局面，同時所有被提名的參選人均需按法例規定，接受背景調查。

英文祕書李素英指出，俄勒岡州中華會館一路以來舉辦的中文學校、高中生畢業慶祝、獎學金、郊遊會、春節派紅包和中秋向長者派月餅等，均受到社區的歡迎，往後他們將會加強在唐人街的工作，並與社區合作，繼續服務僑胞、推廣中華文化和為華人爭取權益。

據了解今次的提名委員邀請了不少賢能之士參選，中華會館今次撥亂反正，廖懷澤鼓勵華人積極投票，支持中華會館的工作。藉著新血的注入，憑著他們的才能，集思廣益，真正做到為僑胞謀福利。

在訪問的最後，四名執行董事都表示，透過一個公平公正的選舉，衷心期待著能夠為中華會館帶來一個全新的開始！