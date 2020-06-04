穆迪經濟學家:新冠引發的美國經濟衰退已經終結

（綜合報導）周三ADP公布的“小非農”就業數據顯示，五月隻減少了276萬，遠好于此前市場預期的減少875萬。有經濟學家認爲，這是在預示着最壞的情況已經過去。

穆迪經濟學家Mark Zandi表示：“好消息是我認爲經濟衰退已經結束了，新冠病毒的這場經濟衰退已經終結，除非第二波大的疫情襲來，或是有重大政策失誤。”不過他認爲，“壞消息是經濟復甦將步履蹒跚，直到疫苗或治療藥物能夠廣泛使用。”

盡管ADP的就業崗位統計數據通常和市場預期的有出入，但是從未出現如此大的落差。

Zandi認爲，上周勞工部數據顯示，持續在領取失業金的人數疫情爆發以來首次出現下滑，近390萬人擺脫了失業狀況、重回工作崗位。他指出，就業崗位的流失正在減少，裁員大潮在3月底、4月初達到頂峰，但是在5月初已經大幅減少。他預計到了六月會出現就業崗位的增長。

Zandi還預測失業率可能會飙升到20%随後逐步回落到10%的水平，並持續維持在這一水平，除非國會通過更多的财政刺激法案。

這利好消息令到周三美股持續上漲，市場對經濟重開的信心升溫。ADP公布的“小非農”就業數據好于預期，市場恐慌情緒逐步平息。

市場對于美國經濟重開的樂觀情緒也暫時蓋過了全球其他地區的疫情持續蔓延、美中貿易重燃緊張以及在全美各個城市爆發的遊行抗議和暴動。