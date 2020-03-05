移民遣返上訴費擬漲10倍！綠卡費、入籍費也將調高



（綜合報導）背負遣返令的移民今後如要向法院上訴，將需繳費近1000元才能上庭；移民律師表示，司法部的移民審查行政辦事處(EOIR)建議把上訴費提高近十倍，將使面臨遣返的移民更難申訴。

除對庇護申請人提高收費外，公民及移民服務局(USCIS)也建議要大幅提高移民的綠卡費和入籍費，綠卡是從990元大漲至2750元，入籍費從445元漲到1170元。

新的收費標準是特朗普政府加大遣返和不鼓勵移民的一系列舉措之一，庇護申請人今後也需繳納50元的法庭聽證費；但美國的庇護體系歷來是向受迫害的人敞開大門，無論他們有無經濟能力。

EOIR上次漲費用還是1986年，EOIR表示，要求移民承擔更多的費用，可保證法院的資源充足，以及不會增加納稅人的負擔。此次提高收費將有30天的公聽期，並規定庇護申請人如果無力支付，可申請豁免。

但移民律師認為，提高收費違反了美國為逃離迫害的移民提供公正與全面聽證的法律義務，尤其是庇護申請人。美國移民理事會表示，新的收費規定將嚴重影響到面臨遣返的移民，使他們更難進入和走完國會規定的遞解程式，而且收費也不符合美國歡迎受迫害者的傳統精神，是為庇護“標價”。

特朗普政府多次對移民提高收費，包括許多人被移民拘留中心釋放必須繳納的保釋費，以及24日開始生效的享受福利移民更難拿到綠卡，如糧食券和醫療補助計畫(Medicaid)等福利。

移民律師表示，許多移民擔憂沒有對抗遣返令的經濟能力，高額收費可能是他們無法逾越的障礙。移民律師認為，收費對移民拘留中心的人打擊最重，他們被關押前是家庭的支柱，今後可能沒有機會提出上訴，從而損害公正聽證的宗旨。移民律師說，提高收費無異於是宣佈“想要公正的聽證，要有足夠的錢才行。”