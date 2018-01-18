移民海關局嚴查非法移民 突查波特蘭7-11便利店

(綜合報道) 美國移民和海關執法機構（ICE）于上週突擊搜查波特蘭的四家7-11便利店，但並沒有逮捕任何人。

1月10日，該機構在天亮之前在全美98個不同的7-11便利店中搜查，并逮捕了21人。這次全國範圍內的突襲行動，是最近三個月以來，ICE第一次在俄勒岡州進行如此大規模的執法行動。自從去年9月的“執行安全城市”行動之後，有報導指ICE 在波特蘭逮捕了數十人，但事實上這些都是謠傳。在波特蘭地區ICE人員並沒有逮捕任何人，但在俄勒岡州範圍內共逮捕了4人。

有人指出，上週的突襲是針對7-11便利店而進行的。自從2013年以來，ICE就開始留意到7-11便利店多僱用非法勞工的情況。今次，聯邦移民局對波特蘭4家7-11便利店發出了檢查通知，並提醒僱主要核實在員工在美國工作的許可。不過，ICE的聲明中並沒有說明是波特蘭的哪四間7-11便利店。

ICE副主任托馬斯侯曼在一份聲明中表示，上週的行動是對針對那些在美國僱傭非法勞工的企業發出的一個強而有力的警告。ICE將會嚴格按照法律執行，任何人違反法律將會被追究責任。

其實，早在2013年，美國國土安全調查部門就已經對7-11連鎖便利店進行勞工和移民違法行為的調查。在ICE一項聲明中表示，美國國土安全調查局對7-11連鎖便利店進行調查時，發現了其中9家便利店的店長有合謀進行電信欺詐，盜取身份，藏匿和窩藏其門店僱傭的非法移民，并隨即採取逮捕行動。

從此，波特蘭當地執法機構和美國國土安全局建立了合作關係，儘管地方官員堅持認為這種合作關係並不會促進與移民相關的執法工作。同時，根據聯邦機構的聲明，國土安全局除了調查非法移民，他們還會調查國際犯罪，例如走私，人口販運和非法販毒團夥。並且國土安全局有權利逮捕非法移民。