移民新規正式上路！綠卡申請難度加大！



（綜合報導）由(2月24日)起，公共負擔移民新規上路了！！！！

綠卡排隊申請人和某些簽證類型的移民，如果曾經使用過糧食券、醫療補助、住房補助等形式的公共福利，綠卡很可能被拒。

那麼，這項規則如何影響移民身份及福利呢？

首先，公共負擔不會改變民眾享受公共福利的資格，如果有資格享受某個福利，例如醫療補助計畫(Medicaid)或糧食券(SNAP)，那麼公共負擔規則不會影響其福利，民眾仍保有此資格。

如果不確定自己是否符合資格，民眾還應透過紐約市政機構或社區組織來查明自己是否符合資格。

其次，公共負擔規則並非適用於所有的移民人士。

移民官員會於2月24日起對綠卡申請及美國境內提交的簽證更新案施加公共負擔。

將不會用於已持有綠卡的個人，也不會用於那些持有或正在申請T或U簽證、庇護或難民身份的個人，並且不會用於那些申請特殊青少年移民身份的個人或防止婦女受暴法案的自訴人。

第三，公共負擔並不意味著移民人士應該退出公共福利或避免獲得醫療保健。如上文所述，移民官員會查看申請人的“整體情況”，以評估該申請人將來是否可能需要公共支援。在該規則下，官員們將考查申請人的收入、年齡和其他要素，以及申請人是否在2020年2月24日之後登記註冊了某些公共福利。

移民官員將不會考查在2020年2月24日之前享受的任何福利。

然而，華策會強調稱，目前已持有綠卡的移民，實際上並不受此規則制約，而且無論來自何方，所有的紐約人仍可照舊取得醫療保健服務和多項其他福利。

另外，尤其值得注意的是，註冊公共福利不會導致申請人被自動認定為“公共負擔”。事實上，許多福利甚至不在公共負擔的考慮範圍內。

綠卡申請人將不會因註冊孕婦醫療補助計畫、緊急醫療補助計畫、Child Health Plus、Essential Health Plan、奧巴馬健保法案的補助、聯邦醫療保險(Medicare)而受到影響。

綠卡申請人唯一可能會受到影響的健保福利是聯邦資助的醫療補助計畫，不過大多數可能需要接受公共負擔審核的移民並沒有資格獲得聯邦資助的醫療補助計畫。

享受糧食券福利或第八款(Section 8)即聯邦住房券的綠卡申請人也可能要接受審核。

移民專家建議，移民人士應該繼續使用自己需要的醫療保健。如果擔心日後可能會受到公共負擔，民眾可利用免費的法律諮詢來查明自己是否確實會受到影響。

此外，移民人士在放棄自己或家人賴以為生的任何福利或選擇不註冊登記及驗明資格前，一定要先與律師商討。